Varsovia — Rusia no dará ninguna explicación sobre un objeto no identificado que invadió brevemente el espacio aéreo de Polonia hasta que reciba pruebas que demuestren que el objeto era un misil ruso, sostuvo el sábado el máximo diplomático de Rusia en Polonia.

La defensa polaca señaló que un objeto desconocido ingresó 24 millas en el espacio aéreo del país el viernes desde Ucrania antes de partir minutos después y desaparecer de los radares. El jefe de las fuerzas armadas polacas, el general Wiesław Kukuła, dijo que “todo indica” que se trataba de un misil ruso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia exigió explicaciones a Moscú. El encargado de negocios de Rusia en Varsovia, Andrei Ordash, dijo el sábado a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti que las afirmaciones de Polonia carecen de fundamento.

“No daremos ninguna explicación hasta que no se nos presenten pruebas concretas, porque estas acusaciones no tienen fundamento”, declaró Ordash a RIA Novosti.

PUBLICIDAD

Unos 500 militares polacos estaban peinando la zona entre la ciudad de Zamosc y la frontera con Ucrania en busca de rastros del objeto.

Polonia es fronterizo con Ucrania, y forma parte de la Unión Europea y de la OTAN.