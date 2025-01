Tristeza en Japón: el creciente fenómeno de delitos cometidos por adultos mayores para evitar la soledad y la pobreza

Fumio Kishida, exprimer ministro de Japón, reveló que el país afronta una histórica disminución en la tasa de natalidad, ya que por primera vez en más de un siglo, los bebés nacidos en el territorio no superan los 800,000, según señaló ‘BBC’.

El fenómeno es común en países desarrollados. No obstante, en la región se agrava la situación debido al aumento en la esperanza de vida de los ciudadanos. Esto ha generado que aumente la cifra de adultos mayores sin recursos para mantenerlos.

En el país asiático, los pequeños robos de comida pueden acarrear hasta dos años de prisión, camino que tomaron los abuelos para no pasar sus últimos años de vida solos, sin cuidados y con carestías.

Las razones detrás de la problemática

Por otro lado, aumenta la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas. Los adultos mayores encuentran en las cárceles de Japón lo que el exterior no les brinda.

No obstante, la problemática no para ahí. La reincidencia en los delitos menores es común, ya que cuando los habitantes de edad madura salen de prisión no hay garantías que les asegure una vida digna.