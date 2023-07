Tres medidas que pretendían facilitar el acceso a vivienda para residentes de comunidades desventajadas y aliviar la carga contributiva de organizaciones que colaboran en el desarrollo de proyectos de índole socioeconómico quedaron sobre el tintero al concluir la sesión legislativa el 30 de junio.

Los proyectos de la Cámara (PC) 1647, 1682 y 1706, presentados más temprano este año, no lograron avanzar a la firma del gobernador Pedro Pierluisi, ante lo que Jorge Oyola, presidente de la Alianza de Líderes Comunitarios, catalogó como “mezquindad política”.

“El presidente del Senado (José Luis Dalmau), entiendo yo, y algunos senadores –no todos, porque no puedo generalizar que estaban en contra– no le dan paso a proyectos tan importantes como estos. Desde la Alianza repudiamos ese tipo de acción porque no podemos seguir castigando a este sector, que tanto ha sufrido, por el mero hecho de politiquería absurda”, denunció el veterano líder comunitario.

Oyola precisó que, para las organizaciones comunitarias, el PC 1706 es el que reviste de mayor importancia, pues promueve mecanismos para facilitar la obtención de títulos de propiedad a residentes de sectores de escasos recursos. La medida concede a la persona que ocupe la dirección de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec) responsabilidad fiduciaria sobre el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y le permite emitir certificaciones para inscribir, transferir o emitir títulos de propiedad a personas de estas comunidades que hayan residido en una vivienda por al menos cinco años.

“Es un proyecto que hace tiempo se debió haber trabajado. Es un proyecto que hace justicia a estas comunidades que desde hace tiempo se le hicieron proyectos de vivienda para que, por fin, tengan en sus manos un título de propiedad”, explicó Oyola en torno al PC 1706, que fue radicado a petición de la actual directora ejecutiva de la Odsec, Thais Reyes Serrano. “Estamos hablando de casas que se hicieron hace 15 años. (…) Este proyecto viene a (atender a) personas que ya están en una edad que muchos no pueden pagar las hipotecas, pero quieren tener un sitio donde morir seguros de que nadie vendrá a quitarles su vivienda”.

El PC 1706 fue aprobado en la Cámara de Representantes el 23 de junio, pero en el Senado se le dio primera lectura cuatro días más tarde, pasada la fecha límite para que los cuerpos aprobaran medidas nuevas en la recién concluida sesión ordinaria.

Al momento de esta publicación, el presidente senatorial no había respondido a una petición de reacción. El PC 1706, al igual que el PC 1682, fue referido a la Comisión de lo Jurídico en el Senado, que preside el propio Dalmau desde que Gretchen Hau dio el salto a la Cámara de Representantes en mayo.

El PC 1682 enmienda un artículo del Código Civil para permitir que el mecanismo de usucapión de un bien inmueble aplique al momento en que una persona alcance los 10 años en posesión de determinada propiedad, en lugar de los 20 años dispuestos al presente. La usucapión, según lo define la exposición de motivos de la medida legislativa, se materializa “mediante la construcción o la entrada a una propiedad sin que tuviera permiso para hacerlo. Con el paso del tiempo, la persona que ocupa una propiedad puede hacerse su dueña si posee de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida y como si fuera dueña”.

Mientras, el PC 1647 modificaría el Código de Rentas Internas para eximir a las juntas de Comunidades Especiales del pago de la contribución alternativa mínima que deben remitir anualmente las corporaciones registradas ante el Departamento de Estado.

“Nosotros, que tenemos organizaciones comunitarias, tenemos que rendir un informe todos los años. Este proyecto quiere que se exima de pagar esos $500, que muchas organizaciones no pueden pagar porque no reciben subvención alguna, como el Comité Cívico de Los Filtros (Guaynabo), que yo presido”, dijo Oyola, también integrante de la Junta de Directores del Fideicomiso de Comunidades Especiales. La contribución “hace que gente decida darse de baja y entregue la organización, dejando de dar el servicio que necesitan las comunidades”.

El PC 1647 sí se aprobó en ambos cuerpos durante la pasada sesión ordinaria, pero el informe de comité de conferencia no se llevó a votación en o antes del 30 de junio, por lo que quedó pendiente para la sesión que inicia en agosto.