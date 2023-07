A fin de evitar los problemas que hubo en 2020 al divulgar resultados –que generaron suspicacia y hasta desconfianza en el proceso–, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) trabaja en el desarrollo una aplicación móvil que no sobrecargue su página web con electores deseosos de conocer a los ganadores y perdedores de los comicios generales de 2024, adelantó el director de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (Osipe) de la agencia, Eduardo Nieves.

Informó, además, que, para el próximo año electoral, la CEE comprará a la compañía Microsoft un plan de uso ilimitado que evite que la página web se caiga por alta demanda, como sucedió el 3 de noviembre de 2020.

“Esto se hará dada la experiencia que tuvimos en el 2020, ante el hecho de que uno de los componentes de sistemas de divulgación confrontó problemas, que fue el externo, la divulgación web, que estaba en un servicio externo. El plan de uso que nos había suministrado Microsoft no fue lo suficientemente robusto para poder atender la demanda en aquel momento. Dicho sea de paso, la solución al problema esa noche (del evento) la atendió netamente Microsoft”, explicó Nieves.

Detalló que, de ordinario, la CEE cuenta con dos sistemas paralelos de divulgación de resultados el día de un evento electoral: uno interno y otro externo. El interno es el que pueden ver los periodistas en las pantallas provistas por la CEE en su edificio central, en Hato Rey; el externo es el que Microsoft maneja a través de la página web de la agencia, que permite que toda persona que la accede vea los resultados en su computadora.

Según Nieves, en las elecciones de 2020, el sistema externo se saturó por la cantidad de usuarios y colapsó. Sin embargo, como el sistema interno de divulgación no confrontó problemas, permitió que la CEE siguiera ofreciendo resultados, lo cuales eran anunciados por la prensa mientras se resolvía el problema con Microsoft.

El funcionario reconoció, no obstante, que el percance generó dudas y desconfianza en algunos electores, que pensaron que la divulgación de resultados no estaba fluyendo.

“Para nosotros, es totalmente prioritario que esas cosas no ocurran por todo lo que generan… una cuestión es la suspicacia, y digamos la desconfianza, que se pueda tener en el sistema dado a situaciones como esa, por más explicaciones que uno pueda dar a bien”, afirmó.

Nieves señaló que, en coordinación con la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, en inglés), se trabaja en la compra de un plan de uso ilimitado con Microsoft, cuyo costo aún se desconoce, pero que será más elevado que el que se utilizó en las elecciones pasadas.

“¿Qué hacemos? Bueno, cuando llegue el momento, estamos hablando de seis meses antes de las primarias, quizás para enero (de 2024), empezaremos las conversaciones para establecer el plan que vamos a requerir, que es un plan por demanda… que, dependiendo la cantidad de carga que reciba el sistema, el sistema se amplía o se reduce, dependiendo de esa necesidad. No establece topes, por lo cual, entonces, no habría ningún inconveniente de que, si hay mucha demanda, el sistema no colapsaría”, especificó.

Aplicación complementaria

La creación de una aplicación móvil de la CEE complementaría el plan de servicio, indicó Nieves.

“Gran parte de la demanda la estaríamos redirigiendo a un APP (aplicación), que la persona estaría descargando en su propio dispositivo, previo al evento y, entonces, el APP no tiene la funcionalidad que tiene la página web, que es donde el usuario demanda (información). En el caso del APP, nosotros le proveemos la información y no hay una carga”, explicó.

La aplicación está en especificaciones de diseño, y Nieves advirtió que solo contendrá los resultados de los cargos electivos de mayor nivel en una elección: gobernación, comisionado residente en Washington, legisladores y alcaldes.

“No vas a poder navegar por precinto o por otros niveles, porque eso cargaría el APP y, entonces, derrotaría precisamente lo que buscamos, nuestro objetivo”, dijo.

De acuerdo con Nieves, la expectativa de la CEE es redirigir a la aplicación a una cantidad considerable de personas que busquen los resultados de las elecciones. Empero, reconoció que, para ello, necesitan orientar a la ciudadanía, y reconoció que, al final, la opción de si el elector usa la página web de la CEE o la aplicación dependerá exclusivamente de sus preferencias.

“Va a depender del uso. Hay usuarios que son mucho más diestros bajando aplicaciones que navegando en la web. Hay gente que, meramente por facilidad, le gusta bajar aplicaciones y no le gusta navegar en las páginas web. Eso va a depender del usuario, pero, de que va a haber una descarga a la cantidad de personas que puedan estar haciendo consultas a la web, definitivamente”, puntualizó el director de la Osipe.