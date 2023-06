La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina aguarda por la entrega del pietaje de cámaras de seguridad para determinar el o los lugares que visitó la mujer trans de 29 años que se identificaba como Uvita y/o Channel, que fue asesinada el pasado 25 de junio.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del CIC de Carolina, explicó a El Nuevo Día que entregaron varias órdenes emitidas por el Tribunal de Carolina a negocios cercanos a la escena en la que se encontró el cuerpo para que envíen el material captado, a modo de comenzar a reconstruir los pasos que dio la víctima y los posibles lugares a los que entró el día de los hechos.

“Ya entregamos citaciones (u órdenes de requerimiento) y estamos a la espera de que se comuniquen con nosotros para ir a recoger esos vídeos. Queremos reconstruir los lugares que visitó ese día. También entrevistamos a varias personas para ayudar a auscultar los sitios que solía visitar y, de ahí, determinar el o los lugares en los que estuvo ese día”, resaltó Oliveras vía telefónica.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el kilómetro 1.9 de la carretera PR-190 en Sabana Abajo, frente al Recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez. La Uniformada fue alertada sobre el hallazgo del cuerpo mediante una llamada que entró al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:20 a.m.

El CIC de Carolina investiga el incidente violento como un transfeminicidio. Oliveras añadió que, de momento, no cuentan con un móvil preliminar que llevó al asesinato de la mujer.

“En la escena se ocuparon varios casquillos de bala del mismo calibre, pero no se ocuparon armas de fuego o vehículos. Podría tratarse de un solo atacante, pero eso es parte de lo que se estará investigando una vez tengamos los vídeos. Hay un negocio frente a la escena, pero no puedo entrar en detalles sobre ese particular. Estamos esperando por un vídeo para luego solicitar pietaje adicional (una vez analicen el primer vídeo). Esa cámara está ubicada frente a frente del lugar en donde ocurrió el evento”, sostuvo Oliveras.

El Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC) es la división del Negociado de la Policía a cargo de recibir y analizar evidencia electrónica como vídeos de cámaras de seguridad.

“Estamos a la espera de los informes del ICF de toda la evidencia recopilada en la escena. Eso incluye los casquillos, que a veces pueden provenir de armas relacionadas con otros delitos. La investigación sigue en proceso”, enfatizó Oliveras.

Aunque el padre de la víctima llevó a cabo el proceso de identificación en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) el día de los hechos, Oliveras explicó que solo ofreció su nombre al nacer tras reconocer que la comunicación entre ambos era poca. El padre sí indicó que la víctima se identificaba como Uvita, aunque añadió que solía cambiar de nombre con frecuencia. La oficial resaltó que el padre no ofreció el nombre de Channel durante la entrevista.

Sin embargo, fichas de la víctima provistas por la Oficina de Prensa de la Comandancia de Hato Rey de la víctima resaltan que se identificaba con los nombres de Uvita y Channel. La Oficina de Prensa confirmó que la persona fichada es la que provee la información que se incluye en la foto. Una de las fichas fue tomada el 6 de enero de 2020, pero se desconoce la fecha en que se tomó la segunda ficha. La víctima posee expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y por agresión grave.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a esclarecer este asesinato, puede llamar a la línea confidencial de la Uniformada en el teléfono 787-343-2020.