La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) se opusieron esta mañana a la idea de establecer en la isla plantas nucleares para la generación de electricidad.

Ambas entidades respondieron a una convocatoria de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, quien le dio foro -y mañana continúa el proceso- a una resolución del representante Gabriel Rodríguez Aguiló para evaluar la posibilidad de abrir las puertas en la isla a la energía nuclear.

Previo al inicio de la vista, Rodríguez Aguiló recalcó que lo que busca es que se estudie el tema y por eso radicó la resolución luego de reunirse hace unos meses con ingenieros puertorriqueños que trabajan en plantas nucleares en Estados Unidos.

“Nos plantearon las diferente alternativas modulares que existen ahora en relación a la energía nuclear y por eso radico la resolución. Es para abrir la discusión. No pretendo ni una cosa ni la otra, es abrir el tema a discusión pública”, dijo a El Nuevo Día.

De hecho, ese grupo de ingenieros depondrá en una vista pública mañana.

“Vamos a levantar la información y llegaremos a la conclusión sobre si se recomienda o no el estudio para establecer energía nuclear en Puerto Rico y que se inserte o no en la política pública energética. No quiero descartarlo de primer plano”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

En una ponencia firmada por el presidente de la AEE, José Ortiz, se reconoce que la operación de estas plantas a través de los años, específicamente las que se conocen como “plantas modulares” al ser de menor tamaño y menor capacidad de generación, se ha hecho más segura y confiable y cómo esta tecnología es más barata, con un impacto al medioambiente “mínimo o ninguno”.

“A pesar de las ventajas, debemos colegir que en este momento la AEE no avala la instalación de plantas nucleares en Puerto Rico”, reza la ponencia firmada por Ortiz en la que argumenta que los daños causados por los huracanes María e Irma no fueron significativos al componente de generación de la AEE, por lo que la presencia de una planta nuclear no hubiera acelerado la recuperación del sistema eléctrico.

Por un lado, la AEE descarta la operación de plantas convencionales ya que, debido a su tamaño, se tornan “imprácticas”. Sostienen que estas plantas carecen de la capacidad de responder adecuadamente a eventos de pérdida de carga o averías.

“Esto crearía mayor inestabilidad en el sistema eléctrico anteeventos usuales, lo que no es cónsono con la estabilidad que requiere un sistema eléctrico aislado como el de Puerto Rico”, lee la ponencia presentada por el ingeniero José Vázquez Vera ante el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro.

La corporación pública planteó que, si bien la tecnología de plantas modulares ha sido validada por entes gubernamentales en Estados Unidos y la Unión Europea, desconocen que se haya instalado y operado alguna, “por lo cual no avalamos que sea Puerto Rico la primera jurisdicción en implementarlo”.

“Esta prometedora y novel tecnología, con un costo de generación menor al de las plantas convencionales, pudiera resultar en una operación beneficiosa para Puerto Rico, una vez se valide, pruebe y opere en otras jurisdicciones”, sostuvo la AEE.

Acto seguido, la compañía de la luz advirtió, sin embargo, sobre el peligro que representa el transporte del uranio necesario para operar estas plantas.

En el caso del CIAPR, su presidente Pablo Vázquez, dijo que la entidad acogió planteamientos de los senadores Eduardo Bhatia y Larry Seilhamer, quienes han encabezado la evaluación del proyecto de marco regulatorio y política pública energética, de promover fuentes renovables de energía.

“El proyecto de nosotros es bien claro en cuanto al tipo de combustible que se va a usar y que será por un tiempo definido, con unas métricas y un portafolio de energía renovable. No está contemplado el uso de energía nuclear”, sostuvo Seilhamer en entrevista con El Nuevo Día.

De hecho, el citado proyecto, el Proyecto del Senado 1121, incluye lenguaje que dejaría fuera la generación de electricidad con fuente nuclear de las alternativas a considerarse en el futuro.

EL CIAPR también aludió en su ponencia a cómo la tecnología de reactores modulares pequeños que generan 300 megavatios apenas se ha desarrollado.