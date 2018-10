El senador Aníbal José Torres confirmó esta tarde que si Héctor Ferrer decide no aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), él lo hará y radicará su candidatura el lunes.

Torres tiene claro es que no aspirará a la gobernación, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Nadie más a radicado su candidatura para presidir el partido.

Todavía está en veremos si la elección al cargo se llevaría a cabo en la asamblea general del PPD pautada para el 2 de diciembre. Figuras como Carmen Yulín Cruz y Aníbal Acevedo Vilá han solicitado que se posponga. Le tocaría a la Junta de Gobierno tomar esa determinación.

Mientras, Brenda López de Arrarás continúa dirigiendo la colectividad de manera interina.

"Si no hay aspirante, sí. Si Héctor Ferrer decide no correr", sostuvo Torres al confirmar su candidatura y describirse como una figura de "centro".

¿Le conviene al partido mantenerse en el centro?

“Esa discusión de centro o izquierda en el partido es inoficiosa. Lo que tenemos es que tener una discusión sobre ese tema sin etiquetas. Cuando se dé la discusión sin etiquetas y mantener una relación digna con Estados Unidos, eso es lo que tenemos que buscar.

¿Por qué dar ese paso?

"Pienso que ante el escenario de que el presidente no radique su candidatura, las opciones que puede discutir el partido y lo que me han hecho llegar populares y miembros de liderato es que se necesitaría una persona de unidad y consenso. Agradezco a las personas que han pensado en mi".

¿Por qué en este momento de su vida política?

"Es el paso circunstancial. Siempre he estado presente en las luchas de mi partido y entiendo que no sería responsable de mi parte ante los populares que me han dado su respaldo darles la espalda en un momento difícil y entienden que soy un ente unificador y de consenso".

¿Qué brinda al partido?

"Estabilidad en momentos de incertidumbre y dirección de cara al proceso electoral y continuar con el proceso de reorganización. Continuar siendo una opción de futuro para el país.

¿Por qué es la figura idónea para ocupar el cargo?

La idoneidad se logra al ser militante, soldado de fila del partido, estar dispuesto a dar las luchas cuando el partido lo que necesita y sin buscar pretensiones personales. Creo que aquí hay mucho personalismo y se ha discutido demasiado fuera de la estructura del partido y eso nos lleva a la incertidumbre que tenemos al día de hoy".