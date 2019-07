La Asamblea Legislativa aprobó a viva voz hoy, domingo, un presupuesto de $9,624 millones para el año fiscal 2019-2020, unos $573 millones por encima al propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aunque el total del presupuesto de gastos del Gobierno es igual al enviado por el gobernador Ricardo Rosselló, de $9,624 millones, el mismo sufrió unos ajustes, específicamente en los fondos destinados a las organizaciones sin fines de lucro y restablece ciertas partidas presupuestarias que quería el Ejecutivo.

Igualmente, el presupuesto avalado reintegró la partida de $286 millones para el pago de los Municipios Pay as You Go y otro $262 millones para la Administración de Seguros de Salud (ASES). La versión original aprobada por la Cámara ubicaba estas partidas en una resolución aparte, lo que no encontró apoyó en el Ejecutivo ni en el Senado.

“El acuerdo es que se vuelva otra vez a la resolución conjunta original que había enviado el Gobernador, donde no se acoge lo que el presidente de la comisión de Cámara quería enmendar. Lo que se va aprobar hoy es la resolución conjunta de la Cámara 5050, tal y como el Gobernador la envío”, había señalado más temprano la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla.

El Ejecutivo también incluyó en su propuesta $25 millones para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El presupuesto que va a estar bajando a consideración ante ambos cuerpos va a ser un presupuesto de $9,624 millones, como fue radicado por el ejecutivo inicialmente. Es un presupuesto que se distancia del presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal en un 6%”, agregó su homólogo en la Cámara, Antonio Soto.

A pesar de la aprobación del documento, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había advertido en una misiva que debía recibir el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa antes de las 5:30 p.m. de hoy, domingo, o, de lo contrario, certificarían “un presupuesto que cumpla con los requisitos y presentarlo al gobernador y la Legislatura antes del comienzo del nuevo”.