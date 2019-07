En poco más de seis horas, la Cámara de Representantes y el Senado dieron por terminadas las labores de la sesión extraordinaria convocada la semana convocada la semana pasada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La Cámara de Representantes aprobó esta tarde la distribución de $20 millones en fondos para 588 organizaciones sin fines de lucro, así como otras dos medidas legislativas para centralizar las compras en la Administración de Servicios Generales y para impulsar la creación de microcervecerías en la isla.

La Cámara baja trabajó por cerca de unas cuatro horas. El cuerpo dio por terminados sus trabajos en momentos en que el Senado aún discutía el nombramiento del designado secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el cual fue avalado con la oposición de las minorías legislativas.

Al abrir los trabajos a eso de la 1:30 p.m., el portavoz de la mayoría cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, adelantó que la sesión extraordinaria culminaría hoy mismo. Asimismo, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, informó temprano que los trabajos no se extenderían más de un día.

La sesión del Senado duró unas seis horas.

Al momento de la votación en la Cámara de Representantes, ya habían abandonado las gradas del hemiciclo representantes de varias organizaciones sin fines de lucro que denunciaron que prevén un atraso en el desembolso de los llamados donativos legislativos debido a que la oficina que se encargaría de su distribución estará cerrada hasta el 12 de agosto, denunció la coordinadora del Movimiento Una Sola Voz, Nirvana González.

De acuerdo a una carta que recibieron la semana pasada, la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos estará cerrada por seis semanas, lo que atrasará todo el proceso de firma de contratos y desembolso de fondos al menos hasta septiembre, sostuvo González.

Cientos de organizaciones comunitarias dependen de los fondos que reciben del gobierno cada año fiscal para poder ofrecer sus servicios, destacó la directora del Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, de San Juan, Joymarie Rivera.