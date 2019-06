La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, exhortó al pueblo a inscribirse y a votar, en medio del revuelo que ha causado la investigación federal sobre la compañía BDO y sus contratos con el gobierno.

"Es momento de indignarse, pero también de (salir a) inscribirse y votar (en las elecciones)", dijo la funcionaria.

Cruz Soto resaltó, además, que urge la creación de un estatuto que obligue a toda persona que haya robado dinero público a reponerlo.

"El gobierno de (Ricardo) Rosselló colapsó, pero, peor aún, le quita esperanza al país. Hay que devolverle (al país) la brújula moral", dijo la alcaldesa tras reaccionar a la investigación federal y las repercusiones que ha traído la destitución del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, tras sus expresiones de que en la agencia que dirigía había una "mafia institucional".

"El que cometa la falta, tiene que pagar", reiteró al lamentar que mientras esto ocurre aún hay personas viviendo bajo toldos azules al no haber podido reponer sus hogares de los efectos de los huracanes Irma y María. También resaltó que hay estudiantes que no han podido pagar su matrícula universitaria tras el alza escalonada en la Universidad de Puerto Rico y hay otros bajo amenaza de quedarse sin la cubierta de la Reforma de Salud si el gobierno federal no alimenta el programa Medicaid de Puerto Rico con más fondos.

Cruz Soto también lamentó el que se haya aprobado un presupuesto muy similar al que pedía la Junta de Supervisión Fiscal, con los recortes que esto implicaba.

En cuanto a las críticas que han levantado sus viajes frecuentes, la alcaldesa indicó que la mayoría los realiza en fines de semana y utilizando días de vacaciones.

Sus expresiones surgieron en conferencia de prensa donde anunció un campamento que se está llevando a cabo en una de las escuelas especializadas en Ciencias y Matemáticas del municipio como parte de una alianza con la Universidad de Mount Holyoke, de Boston, Massachusetts.