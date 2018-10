A su llegada a la sede del Partido Popular Democrático (PPD), la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, adelantó que propondrá a la Junta de Gobierno que deje “todo en suspenso” en deferencia al presidente de la colectividad, Héctor Ferrer.

La propuesta de la alcaldesa de San Juan se produce en momentos en que se comenta al interior del PPD que la condición de salud de Ferrer es de gravedad.

“Si la condición del compañero Héctor Ferrer es de la gravedad que se imputa y yo no voy a repetir los rumores que van tomando mayor fuerza, me parece como un acto de reconocimiento al valor de Héctor, al sacrificio de Héctor con este partido, se debe dejar todo en suspenso, absolutamente todo”, dijo Cruz, minutos antes de que comenzara la reunión extraordinaria del cuerpo regente del PPD para discutir qué se hará con la Asamblea General y el rumbo de la Pava.

La ejecutiva municipal exaltó las cualidades de Ferrer, quien por segunda vez está a cargo del PPD y luego de ser representante por más de un término.

A principios de septiembre, Ferrer fue sometido a una operación que se complicó luego de que en el 2015 superara un diagnóstico y tratamiento contra el cáncer de esófago.

El secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, se reunió el miércoles de la semana pasada con Ferrer. Dio a conocer que Ferrer estaba muy débil y que pidió de 24 a 48 horas para expresarse. Esas declaraciones de Ferrer no se produjeron cuando se convocó la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno.

Como parte de la reorganización del PPD, Ferrer aspiraba a seguir al mando de la colectividad. En agenda está una Asamblea General para el próximo 2 de diciembre en la que los delegados votarán para escoger la nueva directiva del PPD, que incluye los miembros de la Junta de Gobierno, la presidencia y la vicepresidencia.

Todos le deseamos a Héctor, sus hijos y su familia la paz necesaria en estos momentos y siempre. — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) October 14, 2018

El periodo para radicación de candidaturas culmina mañana lunes y, hasta el momento, nadie ha presentado su candidatura para la presidencia del PPD. Solo la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, presentó su candidatura para la vicepresidencia de la Pava.

Mientras, el senador Aníbal José Torres levantó su mano para presidir el PPD en caso de que Ferrer no presente su candidatura. También el secretario general del PPD dijo que presentará mañana su candidatura a la vicepresidencia.

“Héctor Ferrer no se merece esta prisa”, dijo la alcaldesa para reiterar su postura a favor de la posposición de todos los procesos.

“Héctor y yo hemos sido cómplices en muchos momentos. Hemos dado batallas del mismo y hemos dado batallas en lados contrarios”, agregó la alcaldesa, quien junto al representante Luis Vega Ramos trabajó una resolución con otra propuesta.

La resolución pedirá a la Junta de Gobierno que en vez de que haya una Asamblea General se produzca una Asamblea de Programa y Reglamento para que decida “cómo se van a escoger todos” los cargos a reorganización.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien fue el último en llegar al cónclave, reiteró su postura a favor de que se posponga la asamblea y se realicen primarias para elegir todos los cargos.

Pero otros miembros de la Junta de Gobierno hablaban de mantener en curso la Asamblea General a celebrarse el próximo 2 de diciembre.

El exsenador Roberto Prats es uno de los miembros de la Pava que entiende que la Asamblea General debe seguir su curso.

“El primer asunto a discutir es una determinación de cuáles son las disposiciones de reglamento que deben gobernar la discusión”, sostuvo Prats.

Recordó el Artículo 72 del reglamento general del PPD que establece que el presidente del PPD se elige “los primeros dos años naturales siguientes a las elecciones generales”.

Prats se mostró en contra de discutir cualquier resolución que no sea el tema estricto de la convocatoria.

“No está en mis planes presentar una candidatura para la presidencia del PPD. Esta es una reunión convocada con carácter extraordinario que no es para otra cosa que no sea considerar esto. No es para asuntos nuevos. Esto (la reunión) está convocado para asuntos extraordinarios”, sentenció.

El alcalde de Caguas, William Miranda, también se opone a la cancelación de la asamblea.

En la misma línea se expresó el portavoz de le delegación popular del PPD, Rafael “Tatito” Hernández.

“Lo que se radique, que se lleve a votación. Olvídate de asuntos procesales, lo que se radique se tiene que llevar a votación. Van a haber posiciones con contra, pero eso es lo que se debe hacer”, sostuvo.

Por su parte, el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, dijo que no tenía una postura antes de la reunión.

“Venimos, primero, a escuchar, lo que es una disciplina difícil en nuestro país”, dijo.

Ahora bien, recordó que hay que “armonizar los intereses individuales con los colectivos”.

“Las instituciones tienden a sobrevivir a las personas. Este es el partido de más larga duración en Puerto Rico. Tiene una misión con la gente más vulnerable de estatierra”, apuntó Acevedo, quien dijo que noha tenido comunicación “directa” sobre la salud de Ferrer.

“No voy a repetir cuestiones de segundas manos porque no creo que sea lo más apropiado. El partido tiene que agradecer las aportaciones de cada cual, en este caso de Héctor Ferrer que ha sido un compañero y amigo por tantos años. Creo que el interés de él y de todos, tenemos que echar la institución hacia adelante”, sostuvo.