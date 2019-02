La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, prometió esta mañana ejercer fuera de horas laborables sus funciones como copresidenta de la campaña del senador Bernie Sanders a la presidencia de los Estados Unidos.

Del mismo modo, la ejecutiva municipal descartó que haya algún tipo de contradicción entre sus posturas a favor de la soberanía para Puerto Rico y sus funciones en la política electoral estadounidense en respaldo al senador independiente por el estado de Vermont.

"Contradicción es jugar a un país soberano cuando no lo es. Contradicción es sacar pecho ante el presidente Trump cuando hay 3,000 personas muertas porque no hubo dignidad. Esta es mi nación y los Estados Unidos son otra nación. Es en esa nación donde se van a tomar decisiones importantes para Puerto Rico", dijo la alcaldesa al hacer referencia a cómo el gobierno central manejó el desastre causado por el huracán María y ha intervenido en la crisis humanitaria y política en Venezuela.

"Todos tienen claro que yo defiendo la soberanía de Puerto Rico. Hay que ir a donde se toman las decisiones para adelantar las justas causas del país", añadió la alcaldesa en una conferencia de prensa en la que anunció la creación de una nueva unidad motorizada en la Policía Municipal de San Juan.

Sobre la logística de sus labores, la funcionaria indicó que estará llevando las reuniones luego de terminar sus gestiones en el municipio y durante los fines de semana podría estar viajando a distintas ciudades en la costa Este de Estados Unidos para hablar sobre las aspiraciones presidenciales de Sanders, quien en el 2016 perdió la primaria demócrata a la jefatura del gobierno federal ante la exsecretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton.

"Voy a trabajar en la comunicación de los principios que persigue la campaña de Sanders, primordialmente en el área de los latinos... Las campañas se hacen luego de horas laborales. Uno se organiza mejor, uno duerme menos. He expresado que mi particular interés es estar en el Este de Estados Unidos. He tenido reuniones en teleconferencia. Somos cuatro personas copresidiendo. Lo hacemos fuera de horas laborales, los fines de semana, con nuestros propios teléfonos que pagamos nosotros", dijo Cruz Soto.