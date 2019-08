La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, defendió esta tarde la legitimación activa que puede tener el ayuntamiento para retar, directamente ante el Tribunal Supremo, la validez de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico.

Este último ha dicho que, si bien se considera gobernador, renunciaría al cargo si el lunes el Senado vota en contra al evaluar su nombramiento como secretario de Estado.

No obstante, a las 8:00 a.m. del lunes el abogado del Municipio de San Juan, Frank Torres Viada, presentará un recurso conocido como “quo warranto” para impugnar la toma del poder del ex comisionado residente y solicitar un cese y desista a cualquier acción que tome, como puede ser la firma de una ley o una orden ejecutiva, que afecte los intereses de los municipios.

En una conferencia de prensa, Cruz Soto indicó que, independientemente del resultado de la votación en el Senado, el gobierno municipal radicará un segundo recurso, una solicitud de sentencia declaratoria, para que se declare inconstitucional la Ley 7 de 2005, que dispone que un secretario de Estado, sin haber sido confirmado por los dos cuerpos legislativos, puede ocupar el cargo de gobernador en caso, por ejemplo, de una renuncia.

Cruz Soto indicó que la legitimación activa del Municipio de San Juan se fundamenta en varios puntos, como, por ejemplo, el juramento que ella hizo de defender la Constitución de Puerto Rico.

“El licenciado Pierluisi, hasta el miércoles de esta (pasada) semana, fue abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que le ha quitado $350 millones a los municipios, incapacitando a muchos de ellos de dar servicios esenciales. Pierluisi podría tomar decisiones en estos días afecten a uno o más municipios y ya dijo que tienen que pagar el “Pay Go”, sostuvo Cruz Soto al aludir a cómo en la vista pública en que se evaluó el nombramiento de PIerluisi en la Cámara de Representantes, dijo favorecer que los ayuntamientos paguen el retiro de sus empleados.

La ley 29-2019, que ha sido impugnada por el ente fiscal con una demanda radicada contra el gobierno el 3 de julio, dispone que los municipios no tendrán que hacer aportaciones ni por el Plan Vital ni por el pago de las pensiones de sus trabajadores. En cambio, aportarían el dinero “ahorrado” a un Fondo de Equiparación, del cual se benefician en mayor proporción los municipios más pequeños.

Cruz Soto mencionó otros asuntos relacionados con política pública, como la postura de Pierluisi en cuanto al depósito de cenizas producidas por la empresa Applied Energy Systems (AES), de la cual fue abogado.