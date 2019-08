La decisión del Tribunal Supremo que determinó hoy de manera unánime que la Ley 7, enmendada en el 2005, no justifica la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador fue validada y celebrada múltiples políticos del país.

Tal fue el caso del presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Anibal José Torres, quien aseguró que la decisión del Supremo “envía un mensaje claro ante un intento de usurpar el poder”.

“La inmediatez o emergencia autoprovocada no puede ir por encima del principio máximo que establece que el poder político reside en cada puertorriqueño. Hoy quedan advertidos todos los líderes políticos del País que nuestra democracia no está al servicio de intereses individuales sino del bien común, y que la misma no puede ser secuestrada o manipulada por el antojo de aquellos aferrados al poder”, dijo el líder popular.

La decisión del máximo foro judicial establece que la juramentación de Pierluisi como gobernador debe declararse nula debido a que se violentaron las prerrogativas constitucionales de la Cámara alta al no permitirle evaluar el nombramiento del funcionario como secretario de Estado.

Del mismo modo, el senador del PPD Eduardo Bhatia aseguró que la decisión judicial logró avalar la democracia y la Constitución.

¡Hoy triunfó la democracia y la Constitución de Puerto Rico!



“Mi deseo en este momento es asegurar que recuperemos la estabilidad necesaria para seguir adelante como pueblo democrático, donde la voluntad del pueblo sea siempre la fuente del poder público”, explicó Bhatia a través de declaraciones escritas.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo que el "gran ganador" es el pueblo habiendo expulsado a un "gobernador" corrupto.

"Logró hacer valer la Constitución para no permitir que un gobernador ilegítimo usurpara el poder", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador independentita Juan Dalmau Ramírez publicó en su cuenta de Twitter que la decisión del Supremo es la correcta.

"Pedro Pierluisi ururpó inconstitucionalmente el cargo de gobernador. El liderato PNP ha secuestrado al país por tres semanas. Es urgente transformar la Constitución y las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos", dijo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz celebró la decisión al sostener que con el fallo, "¡ahora sí!" salen del gobierno "ese grupo detestable" chat de Telegram.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez Núñez, además de estar satisfecho con el fallo emitidode forma unánime por el Supremo, se reunirá pronto con la secretaria del Departamento de Justicia Wanda Vázquez, quien se perfila como la sucesora de la gobernación.

“A nosotros nos satisface la determinación del Tribunal Supremo y esperamos pronto una reunión con la licenciada Wanda Vázquez. La reunión se dará tan pronto la licenciada Wanda Vázquez se comunique con este servidor, siempre ha habido una buena comunicación con ella”, dijo Méndez Núñez.

A continuación otras declaraciones:

Precandidato a la gobernación por el PPD Carlos “Charlie” Delgado Altieri: “Tal y como se había adelantado, el Tribunal Supremo determinó que la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador fue inconstitucional. Este lamentable capítulo en la historia de Puerto Rico es el resultado del bochornoso juego de sillas entre los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes han puesto sus intereses personales por encima del país. Han secuestrado la democracia, y han tomado a la sociedad puertorriqueña como rehén de sus pretensiones políticas. El pueblo les va a pasar factura”.

Por otro lado, la senadora Rossana López León realizó señalamientos ante la salida de Pierluisi. “El país debe estar atento ante la realidad de las disposiciones éticas que le aplican al saliente funcionario, ya que en los cinco días que estuvo en la posición, está sujeto a cumplir con una serie de imposiciones, como evitar contratar con el gobierno. El tema de los conflictos de interés de Pedro Pierluisi está más vigente que nunca”, comunicó la legisladora.

Mientras el portavoz alterno del PPD en la Cámara, Ramón Luis Cruz Burgos dijo: “Las ansias de poder, la falta de respeto al valor democrático de las instituciones de gobierno creadas por nuestra constitución y el deseo de mantener una administración sin legitimidad, fue repudiado por el más alto foro judicial. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como expresión de todo un pueblo, se apuntó una importante victoria sobre los que piensan que el poder político es un premio de una competencia en la que se vale todo".

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román, dijo hoy sobre la determinación del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional la jura como gobernador el pasado viernes del Pedro Pierluisi, "es un reconocimiento firme al ordenamiento constitucional que protege a la ciudadanía de los caprichos políticos o personales".

Además, dijo en un comunicado, "fortalece la doctrina de separación de poderes e implementa el orden público contemplado por la Constitución para la sucesión de un gobernador renunciante, que en este caso fue destituido por el pueblo. El Tribunal Supremo aporta, con esta decisión unánime, una certeza necesaria en el proceso político y jurídico que vive" la isla.

Indicó, asimismo, que el momento histórico que vive Puerto Rico "nos obliga a reflexionar sobre los límites de la Constitución vigente, que nos ha condenado al regreso de la época del gobernador no electo, con el agravante de que los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal tampoco cuentan con el aval de los votos".