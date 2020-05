Aunque todavía no han examinado la medida tal y como quedó aprobada en el Senado, la Cámara de Representantes planifica concurrir mañana, jueves, con las enmiendas introducidas por el cuerpo hermano al proyecto del Código Civil.

Los representantes novoprogresistas María Milagros Charbonier y Gabriel Rodríguez Aguiló adelantaron hoy, miércoles, en entrevistas separadas, que esa es la intención de la mayoría cameral, y minimizaron el hecho de que todavía la versión final del Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1654 no esté disponible.

La versión del proyecto con las enmiendas introducidas y aprobadas por el Senado, el lunes, no se ha hecho pública. El secretario de la Cámara alta, Manuel Torres, no precisó a El Nuevo Día cuándo la medida estaría disponible en la página de internet de la Oficina de Servicios Legislativos. Tampoco hubo una respuesta inmediata de la Cámara de Representantes.

“El escenario ahora es concurrir con las enmiendas”, dijo Rodríguez Aguiló, al indicar que, al tratarse de una concurrencia, no se debatiría la medida durante la sesión.

El también portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) reconoció que no ha visto el proyecto final y que lo solicitó esta mañana.

¿Se siente tranquilo aprobando una medida sin conocer las enmiendas?, se le preguntó.

“Yo sí me siento tranquilo. La discusión que tuvimos en el caucus de la Cámara fue amplia, se discutió completo, hubo presentaciones, y fueron varias de Charbonier. A eso, hay que sumarle las enmiendas del Senado y todas se discutieron con la Cámara. No es un documento nuevo”, enfatizó.

Por su parte, Charbonier indicó que no ve problema con que se apruebe el Código Civil mañana. El documento tiene 1,820 artículos y casi 600 páginas.

“Mañana, voy a pedir que se concurra para que quede bien clarito. Estos dos días, me he leído los 1,882 artículos para enfrentar este proceso de tanta desinformación, que alguna ha salido hasta de abogados que tienen conocimiento. Lo que dicen no es correcto, y lo digo con mucho pesar. Me indigna porque no hacen servicio ni a la profesión ni al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo la legisladora.

Los pasados días, han circulado versiones viejas del proyecto sobre el Código Civil en las redes sociales y versiones del estatuto vigente, que data de 1930.

Charbonier aseguró sentirse “muy tranquila”. “Esto se trabajó en una comisión conjunta. Hemos estado trabajando en coordinación con el Senado. Además, se dieron vistas públicas y se le dio amplia oportunidad para que las personas interesadas escribieran”, destacó.

La versión de la Cámara que fue ratificada el lunes por el Senado es lo que se conoce como un proyecto sustitutivo. El proyecto que fue a vistas públicas fue el original, presentado en junio de 2018. El sustitutivo de la Cámara tampoco fue analizado en vistas públicas en el Senado.

Por su parte, el representante independentista, Denis Márquez, dijo sentirse a oscuras en cuanto al texto final del proyecto.

“Le estoy pidiendo a mi gente que me lo busquen. No lo he visto y no está en el sistema”, dijo Márquez.

El legislador de minoría recordó que la medida no se llevó a vistas públicas, que sufrió enmiendas en sala al ser aprobado en la Cámara, en marzo de 2019, y que un mes después, la propia Cámara solicitó su devolución para incluirle, sin discusión pública, más enmiendas de corte religioso.

“Va al Senado, y vemos lo que pasó, y pretenden que pasemos juicio cuando el proyecto no está disponible ni para los legisladores”, subrayó Márquez, quien argumentó que la mayoría parlamentaria lo que quiere es “llevarse una medallita”, en referencia a que se aprobaría el proyecto luego de más de 20 años de discusión.

“A toda carrera y con una visión particular de un sector de la sociedad”, abundó.

A juicio de Márquez, la Cámara no debe aprobar la medida al no ser clara ni fácil de interpretar ni entendible. “Están limitando derechos y provocará confusión y ambigüedades”, recalcó.

El representante popular Jesús Manuel Ortiz igualmente criticó el trámite dado al proyecto de ley.