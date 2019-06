El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, confirmó hoy, miércoles, que el subsecretario del Departamento de Hacienda, Francisco Peña, renunció a su cargo, pero no reveló las razones que lo llevaron a su determinación.

“Me indicaron que el subsecretario que servía con Raúl Maldonado renunció”, afirmó Sobrino en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

Tras las declaraciones de Sobrino, la portavoz de prensa de Hacienda, Iliana Rivera Deliz, confirmó a El Nuevo Día que Peña presentó su renuncia el lunes.

"Yo no estaba allí si se le pidió la renuncia. Usted le puede dar la interpretación que sea, pero sí renunció", reiteró, por su parte, el funcionario.

La presunta renuncia de Peña se da en momentos en que Hacienda es el foco de una serie de denuncias realizadas el lunes por el ahora exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, quien aseguró que en la mencionada agencia gubernamental existe una “mafia institucional”.

“Lo que ocurrió el lunes no lo anticipaba. Aunque me da mucha pena lo que estoy viendo, la operación gubernamental no puede parar. No creo que el gobierno esté en una debacle, el gobierno no ha colapsado”, añadió Sobrino, quien también es el representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Yo le tenía mucho respeto a Raúl. Le tenía mucho respeto. Yo no he visto una mafia institucional en Hacienda. Lo que yo percibo es una falta de disciplina (de parte de Maldonado Gautier). Son asuntos que no se atienden en un micrófono porque se tienen que procesar”, agregó el funcionario.

Maldonado Gautier reveló el pasado lunes que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) se encuentra investigando a un grupo de funcionarios de Hacienda por orquestar actividades ilegales en el ente gubernamental.

Maldonado, quien alegó en relación a este caso que fue víctima de extorsión, detalló durante una entrevista radial (WKAQ-580) que la actividad ilícita corresponde a la venta de influencias, expedir licencias falsas, destrucción de documentos y acceder a data privada de los contribuyentes.

Poco después de estas declaraciones, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó la destitución de Maldonado Gautier de las tres posiciones de alta jerarquía que ocupaba en la presente administración.

Eventualmente, el hijo del secretario, Raúl Maldonado Nieves, anticipó en sus redes sociales que presentará evidencia que supuestamente incrimina a Rosselló Nevares.

En relación a las declaraciones del hijo, Sobrino aseguró que el gobernador no es corrupto.