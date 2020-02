La jueza Rebecca De León Ríos pautó para el 20 de febrero la vista en la que se dilucidará una demanda radicada por Adalberto Reyes Garced, aspirante descalificado a la alcaldía de Cidra, contra el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Reyes Garced fue descalificado por el Comité Evaluador de Candidatos del PNP tras una querella radicada en su contra por haber endosado la candidatura independiente del ahora senador José Vargas Vidot en las elecciones generales del 2016. El directorio del partido validó el 19 de enero la decisión al sostener que la conducta del pasado aspirante violentaba el reglamento de la palma, que impide el endoso de candidaturas de otros partidos o de candidatos independientes.

La demanda fue radicada el 23 de enero y un día después, De León Ríos pautó la vista. El abogado del demandante, Héctor Díaz Vanga, solicitó el 31 de enero que la vista fuera adelantada, pero la magistrada declaró no ha lugar la petición al argumentar que la parte demandada no había sido emplazada y que la fecha propuesta por el letrado no era posible en la agenda de la jueza.

El abogado solicitó que se adelantara la vista tomando en consideración que, de ser favorecido su cliente, Reyes Garced tendría que presentar endosos ante la Comisión Estatal de Elecciones. También planteó que se le requiere al tribunal cierta premura para atender controversias electorales.

“Estoy confiado en que vamos a prevalecer en este proceso y que los cidreños saldrán ganando en todo esto”, dijo Reyes Garced a El Nuevo Día al plantear que, de salir airosos en el proceso judicial, solicitaría tiempo adicional para presentar los endosos requeridos por ley.

“Un tiempo razonable”, dijo.

En el escrito legal, presentado por Díaz Vanga, se argumenta que la citada prohibición, incluida en el inciso 6 del artículo 87 del reglamento del PNP del 2014, se puso ahí para evitar que el candidato derrotado en una primaria pueda respaldar a un candidato de otro partido “y luego presentarse ante el electorado en el próximo cuatrienio”.

Recordó Díaz Vanga en el documento que la prohibición estuvo vigente hasta el 13 de agosto de 2017, cuando fue eliminada al aprobarse el nuevo reglamento del PNP.

“El nuevo reglamento abolió el reglamento anterior por lo que no se podía utilizardicho reglamento para aplicarlo al apelante, de igual manera la aplicación del nuevo reglamento tiene que ser aplicado de manera prospectiva por expresa determinación de ley”, sostuvo Díaz Vanga.

En la demanda se sostiene que un candidato oficial de la colectividad es toda persona que figure como aspirante a un cargo público electivo y que, en el caso de Vargas Vidot, al recibir el endoso de Reyes Garced, era un aspirante a un cargo político en búsqueda de endosos. También se insistió en que no hay prueba de que Reyes Garced haya participado en actividades de la campaña de Vargas Vidot o haya aportado económicamente a ese esfuerzo.