El representante del Precinto 1 de San Juan, Eddie Charbonier, confirmó hoy, lunes, que no descarta retar al senador Miguel Romero en la contienda por la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“A un mes de haber cumplido años, tengo que decir que en la vida no se descarta nada. Si el pueblo lo pide, si uno escucha, en la vida no se descarta nada”, sostuvo en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Asimismo, dijo que Romero sabe que no cuenta con su apoyo para la candidatura de alcalde.

“La realidad es que no lo apoyo para alcalde de San Juan y él lo sabe, se lo he dicho”, subrayó.

No obstante, Charbonier indicó que se puso a la disposición del legislador para la reorganización de San Juan.

La senadora Zoé Laboy también ha expresado que evalúa aspirar a la alcaldía de San Juan, por lo que una primaria en el PNP de la capital por la alcaldía va sumando probabilidades.

Romero se convirtió en diciembre en presidente del PNP en San Juan luego de que fue el único que aspiró a esa posición.

El senador recibió el respaldo del liderato de la palma, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente, Jenniffer González y los presidentes legislativos Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz.

Charbonier afirmó que se encuentra “en contacto” con diversas zonas de San Juan y que pronto se moverá a áreas como Río Piedras y Caimito para conocer su sentir sobre su posible candidatura.

“No hay desarrollo económico, la ciudad no está limpia, no se escucha nada de San Juan, los parques sucios, los empleados desmotivados, los policías municipales denunciando las malas condiciones de las patrullas”, indicó San Juan sobre la ciudad a la que representa en la Cámara.

El representante indicó que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, abandonó a San Juan y que la diferencia entre su primer cuatrienio y el segundo es palpable.