El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que oficializó esta noche su lanzamiento, no presentará una plataforma de candidatos a aspirar a puestos políticos en los próximos comicios, sino que los nombres que figurarán en una posible papeleta surgirán de una asamblea que se convocará próximamente.

“Para convertirnos en uno más no haríamos esto…serán ustedes en una asamblea nacional debidamente convocada quienes decidan quiénes van a ser los candidatos y bajo qué puestos. Aquí nadie está participando en este movimiento con una candidatura en mente. Todo el que participe aquí se va a someter a la decisión que ustedes tomen”, señaló Alexandra Lúgaro, excandidata independiente a la gobernación.

El grupo -que tampoco hará uso del fondo electoral- estará enfocado en las próximas semanas en la inscripción del partido, señaló Lúgaro, una de las diez personas que conformarán el comité de transición que guiará las riendas del Movimiento en lo que se celebra la asamblea y se seleccionan los futuros candidatos. El MVC necesita 47,405 endosos para su inscripción.

“El participativo tiene que ocurrir. Nuestra primera prioridad es inscribir el movimiento y una vez inscritos le vamos a devolver este movimiento a ustedes...”, señaló Lúgaro.

Los restantes miembros del comité de transición serán: el representante independiente, Manuel Natal, la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lassén; el analista Néstor Duprey; el excandidato a la gobernación Rafael Bernabe; Marcia Rivera, Ernie Xavier Rivera Collazo, María Teresa Beauchamp, el líder sindical Roberto Pagán y Héctor Alejandro Narváez.

La licenciada Rivera Lassén, quien tuvo a cargo la apertura de la actividad, indicó que el espacio surge para atender, lo que denominaron, como tres deberes urgentes: el rescate de las instituciones públicas, la reconstrucción social, económica y fiscal del país; y la descolonización de Puerto Rico.

Fue poco después de las 7:00 p.m. que comenzó la actividad ante una sala que se llenó a capacidad. Un grupo de ciudadanos se mantuvo fuera del recinto.

Sobre el logo que representa el movimiento, Rivera Lassén indicó que predomina el color dorado, símbolo de la victoria; y el negro que “es la suma de todos los colores”.

“Estamos hartos y hartas de que nos dividan por colores”, señaló Rivera Lassén.

La agenda de trabajo

En el área de educación pública, el MVC propone revertir la privatización y los recortes implementados,establecer una reforma educativa desde la comunidad e implementar un currículo con perspectiva de género y derechos humanos. Para la Universidad de Puerto Rico respaldan respetar la fórmula de presupuesto y garantizar su autonomía y democratización.

“La inversión en nuestra educación no es negociable. Se va a hacer una verdadera reforma educativa desde las comunidades que son las que conocen las necesidades”, señaló Lúgaro.

Un seguro universal y un acercamiento salubrista a la adicción encabezan las propuestas para el área de salud.

Para el área de desarrollo económico buscan trabajar reglamentación para la inversión externa y la adopción de la gestión indicada para cada proyecto (empresa pública, fideicomiso, cooperativa). Igualmente, proponen definir constitucionalmente los servicios esenciales y garantías esenciales y anteponerlas al pago de la deuda, realizar una auditoría ciudadanía, la cancelación de la deuda ilegal o ilegitima y renegociar priorizando las áreas esenciales y garantías sociales.

El MVC rechaza la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y proponen detener el desembolso de fondos públicos para su operación. La descolonización se impulsaría a través de una Asamblea Constitucional de Estatus.

“No son simplemente unas ideas que 10 o 15 personas van a querer imponerle al país…nosotros queremos incluir una plataforma con ustedes. Esto es meramente una espina dorsal que le vamos a ir poniendo carne con aquellas sugerencias que ustedes nos den”, puntualizó Lúgaro.

¿Participará Carmen Yulín Cruz?

A preguntas de si la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, ha participado de las conversaciones que dieron paso al movimiento, Lúgaro indicó que la funcionaria capitalina conoce de la propuesta.

"La alcaldesa está al tanto del movimiento porque se le ha informado a muchísimas personas de diversos sectores y ella, como cualquier otro ciudadano, podría participar del mismo si desea suscribirse a la agenda urgente y los principios éticos, pero hasta ahí llega la participación de la alcaldesa hasta este momento", puntualizó Lúgaro.

Sobre qué distinto promueve este movimiento en comparación con los partidos tradicionales, Lúgaro señaló que en el MVC no existe "la fe ciega o la disciplina de partido" que reina en las colectividades que al momento han tenido el control del país.

A esto se suma que no harán uso del fondo electoral. "Lo que vamos a hacer en la práctica se distancia mucho de las estructuras de la vieja política", señaló Lúgaro al agregar que dejarán en manos de la ciudadanía quiénes serán sus candidatos y bajo qué posiciones.

Reaccionan figuras de la política

Eudaldo Báez Galib, expresidente del Senado por el Partido Popular Democrático (PPD), opinó que es muy temprano para pasar juicio sobre la nueva colectividad.

"A base de la imagen de algunos de sus líderes, es posible que ellos logren registrarse como partido político. No creo que tengan oportunidad alguna de permanecer como partido político, que saquen un 3% requerido. Pero podrían ser una fuerza visible en las próximas elecciones si ellos se lo proponen. Sin embargo, hasta que ellos no se definan -cuál es su ruta, qué es lo que quieren, cuál es su filosofía, cuál es su cuadro de liderato- es un poco difícil predecir cuál va a ser su futuro", resaltó el experimentado político.

Por su parte, Kenneth McClintock, expresidente del Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) resaltó que vio similitudes en las ideas que lanzaron muchos de los integrantes del nuevo partido en el 2015.

"Es un grupo de mucha capacidad intelectual, pero que no ha demostrado -ni el MUS ni el PPT ni demás organizaciones que han creado- capacidad para crear una estructura electoral para la cual se requiere mucha disciplina y mucho sentido de unidad. Son personas que tienen 50 ideas de estatus diferentes. Se dedican tanto a las ideas que no logran ponerse de acuerdo en nada que no sea planitudes con las cuales todo el mundo está de acuerdo: a favor de la educación y en contra de la corrupción. Del dicho al hecho hay un largo trecho", resaltó McClintock.

Entretanto, el analista político y abogado Domingo Emanuelli añadió que "más que la convocatoria, lo importante aquí es las personas que la han convocado, que son de un calibre moral y profesional muy alto”.

“Son socialdemócratas, (ideología) que no es ajeno alo que está pasando en otras partes del mundo y dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Le auguro mucha fuerza a ese movimiento y le pone una presión a la alcaldesa de San Juan porque sería ella la que redondearía ese junte, a ese movimiento. Creo que ella va a dar un brinco y va a entrar a ese movimiento como candidata a Comisionada Residente”, enfatizó Emanuelli.

Finalmente, el exsenador del PPD, analista político y locutor radial Ángel Rosa Rodríguez dijo que el partido intenta abrir una vía partidista distinta al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Sostuvo que, en términos de status, se diferencia del PIP porque no presenta la independencia “como agenda única”.

“El reto es cuánta fuerza pueda derivar de otras fuerzas políticas. Ahora no es una fuerza por sí sola. Queda una incógnita que es Carmen Yulín (Cruz). Aunque Carmen Yulín no entre a ese partido, si realiza un vínculo por vía de la coalición, puede ser (el Movimiento Victoria Ciudadana) una fuerza decisiva, aunque no tenga la mayoría de los votos”, subrayó Rosa Rodríguez.