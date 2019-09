El Senado dio paso esta tarde a la confirmación de Eduardo Rivera Juanatey como secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La votación terminó con 19 votos a favor y el voto en contra de los senadores populares Cirilo Tirado Rivera, Aníbal José Torres Torres, José Luis Dalmau Santiago, Miguel Pereira Castillo, José Nadal Power y el senador independiente José Vargas Vidot.

Según un comunicado de prensa, con la aprobación de la Resolución del Senado 1229, que aprueba el interinato del funcionario, se cumple con lo establecido en el Código Político para llenar una vacante en caso de “muerte, renuncia, separación del jefe de algún departamento, oficina o negociado del Gobierno estatal o de la incapacidad o ausencia de este”.

La autorización del interinato de Rivera Juanatey se produjo a pesar de los cuestionamientos sobre una supuesta intervención indebida del funcionario en un proceso de subasta de la agencia.

Dicha controversia está ante la consideración del Tribunal Apelativo luego de que la compañía Trinity Services, que brindaba el servicio de alimentos en las prisiones, demandó a la agencia por cancelarle el contrato y adjudicar la subasta a la empresa Carolina Catering Corporation, que había presentado la propuesta más cara.

En agosto el Apelativo había determinado que el presidente de la junta, Alberto Carranza Amador, consultó su decisión con el entonces secretario asociado del DCR, Rivera Juanatey.

Para el momento en que se realizó la subasta, el secretario interino ocupaba las posiciones de asesor legal y secretario auxiliar del departamento.