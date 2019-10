Aunque la grabación de la llamada entre Ivette Sierra Vivas, exempleada y querellante en el caso ético contra el representante Guillermo Miranda se puede considerar ilegal, una querella contra esta de parte del legislador no debería proceder.

Así lo analizó el profesor en derecho Eduardo Villanueva en entrevista con El Nuevo Día.

Para el experto, el peso de lo que muestra la llamada contra Miranda es mayor en comparación a la grabación de la conversación que hizo Sierra Vivas.

La Comisión de Ética de la Cámara realiza una investigación contra Miranda por presuntamente haber despedido a Sierra Vivas luego que esta se negara a pagar $40 para la compra de dos libretas de una supuesta rifa para la recaudación de fondos de campaña del representante por el Distrito 12.

El miércoles, durante la primera vista del proceso, se escuchó la grabación de la llamada, de la que El Nuevo Día tuvo acceso, en el que el representante le indica a la ahora exempleada que, si “estás adentro, estás adentro con todo” y que, de lo contrario, “pues no estás”.

Luego de que se hiciera público el sonido, la abogada del representante, Lisoannette González Ruiz, anticipó a El Nuevo Día que sometería una querella contra Sierra Vivas. Hasta el momento, esta querella no se ha materializado, pero anoche Miranda sometió otra en contra de una explempleada, a quien no se nombró, por supuesto fraude al firmar dos días de nómina que no trabajó.

“Los procedimientos ante la Comisión de Ética son confidenciales. No sorprende el hecho de que se haya divulgado a nivel de las redes sociales el contenido de una alegada conversación privada no consentida por una de las partes, lo que constituye un acto delictivo, penalizado por el artículo 169 del Código Penal de Puerto Rico”, sostuvo González Ruiz.

“Queremos resaltar el hecho de que siendo dicha grabación un acto de naturaleza delictiva, el representante Guillermo Miranda va a presentar una correspondiente querella criminal para que se investigue y se procese a la persona que grabó dicha conversación”, añadió la abogada de Miranda.

Villanueva sostuvo que la grabación de la llamada es ilegal ya que existe una prohibición por ley para proteger el derecho a la intimidad de las personas que se expresen por teléfono.

“En Puerto Rico está prohibido interceptar las llamadas, según establece la constitución. Pero si un agente de la Policía notifica la posibilidad de un delito durante la llamada, el fiscal puede conseguir una orden para hacer la intervención de la llamada y comenzar un proceso judicial”, explicó el abogado con más de 40 años de experiencia en derecho.

No obstante, el experto destacó que, durante la conversación, se puede escuchar cuando la propia empleada señala un asunto de ilegalidad, de acuerdo con lo que le pide el representante, y se niega a acceder a los hechos.

“La persona no tiene que acceder a hacer el acto delictivo. El despido de ella es un despido ilegal”, señaló Villanueva.

De acuerdo con el profesor, el fiscal que tome el caso puede ofrecerle inmunidad a Sierra Vivas para obtener una declaración jurada mediante la que se pueda acusar al representante por el distrito 12, el que comprende los pueblos de Morovis, Manatí, Vega Alta y Vega Baja.