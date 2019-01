La Asociación de Alcaldes exigió hoy al gobernador Ricardo Rosselló a que invite a todos los 78 líderes municipales a la cumbre de seguridad que organizará el próximo martes, que tiene como fin buscar opciones para aliviar la ola criminal en el país.

"O todos o ninguno", afirmó el presidente del organismo, Rolando Ortiz, en un comunicado de prensa, tras liderar una reunión del ente en Peñuelas (sur), donde atendieron varios temas, entre ellos el tema de la criminalidad.

Ortiz, alcalde de Cayey, sostuvo que Rosselló no debe "discriminar" contra ningún líder municipal, sea del gobernante Partido Nuevo Progresista, como del opositor Partido Popular Democrático (PPD), a la cumbre de seguridad.

"A menos que se convoque debidamente a todos, no vamos a asistir. A todas luces no hay un plan anticrimen coherente y los pasados hechos de sangre que han consternado a todo el país no se resuelven con montajes mediáticos y reuniones a medias", sostuvo Ortiz.

Durante el cónclave, los alcaldes analizaron una propuesta del legislador Rafael Hernández, del PPD, de integrar policías municipales con los estatales, como una estrategia de combatir el crimen.

"Este tema es sumamente serio y requiere consenso. Somos 45 alcaldes asociados y esto requiere conversarlo a profundidad, con todos, ver sus puntos a favor y en contra", afirmó Ortiz.