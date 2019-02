El Colegio de Abogados y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) favorecieron hoy, miércoles, la aprobación de una medida legislativa que busca enmendar la Regla 6 de Procedimiento Criminal para eliminar la posibilidad de que el Ministerio Público presente cargos mediante denuncia o declaración jurada.

La licenciada Wanda Valentín, presidenta de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, sostuvo que – de acuerdo a su experiencia- la mayoría de las personas acuden a la vista de Regla 6 sin representación legal. Se trata usualmente de individuos pobres que no cuentan con los recursos económicos para la contratación de un abogado. Mientras, entidades sin fines de lucro, como la SAL, no cuentan con el personal necesario para enviar un licenciado en esta etapa de los procedimientos.

Este escenario -que deja al descubierto la falta de accesibilidad a la justicia- hace más urgente que enmiendas como la que propone el Proyecto del Senado 1159 sean aprobadas. “Las reglas no están para hacer más fácil que se pruebe culpabilidad. Las reglas están para hacer un balance entre el interés que tiene el estado legítimo -que todos apoyamos- de que se esclarezcan y resuelvan los delitos dentro del esquema constitucional de los derechos que tiene una persona que entra inocente a ese procedimiento”, sostuvo Valentí.n

“La regla no puede tener una mirada de cómo le hacemos más fácil a que no se defienda y que podamos traer una convicción”, agregó la abogada.

Dentro de este panorama no se puede “ignorar”, agregó Valentín, “que se cometen errores y que hay veces que se ha imputado delitos a personas que no han cometido delitos”.

“En esos casos es imposible, aunque tenga abogado de defensa, rescatar a esa persona de un proceso que es muy difícil para cualquier persona que lo enfrenta, porque no hay ni un solo criterio, no hay nada que argumentar en esa etapa del procedimiento, porque no se conoce en lo absoluto la prueba con la cual se está iniciando la acción penal”, expuso Valentín.

El senador independentista Juan Dalmau, autor de la medida, reconoció el estado de vulnerabilidad que enfrentan los imputados en esta etapa de los procedimientos frente al Estado que posee los recursos para llevar a cabo la acusación. “Dado el balance de intereses entre la privación de la libertad y la defensa adecuada cuando se es acusado, yo creo que debemos dar el paso progresista mencionó de darle la mayor garantía al ciudadano de esas protecciones”, reconoció.

Por su parte, la Administración de Tribunales, aunque favoreció la discusión del tema, no emitió comentarios sobre el cambio propuesto, ya que recientemente el Tribunal Supremo reconstituyó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal que tiene a su cargo efectuar una revisión actualizada del Informe de Reglas de Procedimiento Penal presentado en diciembre de 2008.

“Mediante este informe, el Tribunal tiene ante su consideración un proyecto de reglas nuevo y comentado, que aborda tanto asuntos relacionados con los desarrollos jurisprudenciales recientes, como las propuestas legislativas relacionadas con el ordenamiento procesal penal”, expuso la licenciada Giselle Rosa, en representación de la Administración de Tribunales.

Sostuvo que sin limitar la facultad de la Asamblea Legislativa para introducir enmiendas individuales al ordenamiento procesal penal prefieren “una revisión completa” y así “potenciar resultados más eficaces.

La propuesta contenida en el Proyecto del Senado 1159, sin embargo, “tendría el efecto de limitar las alternativas del Ministerio Público para presentar prueba que sostenga la denuncia al examen bajo juramento del denunciante o de sus testigos…”.

“Yo estoy, en esencia, a favor del proyecto. De la lectura de la exposición de motivos y del contenido del mismo me parece un paso adecuado. Obviamente, lo veo desde la perspectiva de abogado…”, dijo Romero.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), representada por las licenciadas Yahaira Colón y Nathalie García, sostuvieron que la medida permitiría revertir el desbalance que ha creado esta normativa entre el proceso penal y los derechos del acusado. “Exigiendo la presencia del denunciante o sus testigos en la Regla 6 validaría el ejercicio del derecho a la confrontación reconocido en la propia regla procesal”, argumentó Colón.