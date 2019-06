La senadora del Partido Nuevo Progresista Migdalia Padilla reconoció esta tarde estar a oscuras sobre las enmiendas que planifica introducir la mayoría de la Cámara de Representantes al proyecto de crea el nuevo Código de Incentivos Contributivos.

El Nuevo Día supo que la intención de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes es rendir un informe para que el proyecto sea aprobado el jueves.

Dependiendo de la velocidad con que la medida cruce de cuerpo legislativo, el Senado tendría hasta un máximo de cuatro días para evaluar el proyecto de sobre 500 páginas. El último día de aprobación de medidas es el 25 de junio, aunque siempre la posibilidad de que se introduzcan enmiendas para forzar un comité de conferencia y extender el tiempo para evaluar la medida hasta el 30 de junio.

"A nosotros no nos han dado nada", dijo Padilla a El Nuevo Día cuando se le abordó esta tarde y al recordar que el representante Antonio Soto canceló dos reuniones en que discutirían el proyecto.

Padilla, como presidenta de la Comisión de Hacienda, presidió vistas públicas sobre el proyecto en el Senado.

"Si viene con demasiadas enmiendas, hablaré con el presidente del Senado porque yo estoy trabajando con el presupuesto. No he visto nada así que lo decida el presidente", dijo Padilla sin descartar la posibilidad, aunque recordó que existe un compromiso con el gobernador Ricardo Rosselló de aprobarlo en esta presente sesión legislativa, de recomendar que el proyecto sea aprobado en la sesión legislativa que comienza en agosto.

"Estamos esperando que el proyecto cruce", dijo.

Las minorías en la Cámara de Representantes también están oscuras en cuanto a la medida.

"Luego de más de un año de haberse sometido a la Legislatura el Proyecto de Código de Incentivos, seguimos esperando la radicación de las enmiendas al Código. La ausencia de seriedad en la política económica continúa deteriorando la credibilidad del gobierno ante los inversores y ante el país", dijo el representante Jesús Santa, portavoz de la minoría popular en la Comisión de Hacienda.

"Es un proyecto importante que atiende un aspecto económico vital y es necesario que se conozcan las enmiendas, si algunas. Así podemos evaluarlas responsablemente antes de emitir un voto", dijo el también popular Jesús Manuel Ortiz, quien es parte de la citada comisión.

"Es lamentable porque hay un ánimo de colaboración",dijo Ortiz. "Pero no tenemos los elementos de juicio para evaluar esas enmiendas", insistió.