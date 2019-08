La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, dio por descartada, al menos por el momento, su disponibilidad para asumir la gobernación de Puerto Rico dada la intención de Wanda Vázquez Garced de permanecer por el resto del cuatrienio en el cargo que heredó, como tercera en la sucesión de la gobernación, tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

La comisionada residente afirmó que en una reunión con Vázquez Garced celebrada hoy en La Fortaleza delineó lo que será la estrategia para ir recobrando la credibilidad en la capital federal en el manejo de fondos federales.

“No hay vacante en la gobernación... El pueblo de Puerto Rico quiere salir de la incertidumbre y de la crisis. Tenemos que tomar las cosas en el contexto. La semana pasada la gobernadora había dicho que no quería jurar al cargo y en ese sentido la colectividad me había preguntado si estaba disponible. Disponibilidad es una cosa y asumir el cargo es otra. Ya tenemos una gobernadora. Está en función y ha dicho que no se va, lo que elimina cualquier vestigio de crisis en términos constitucionales”, dijo González Colón en una rueda de prensa al llegar al Palacio de Santa Catalina.

González Colón afirmó que como parte de la agenda federal estará llamando a la atención de la Ejecutiva asuntos asociados al manejo de los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, los esfuerzos por allegar más recursos al Plan de Salud del Gobierno a través del programa federal Medicaid y la posibilidad de pedir una cita en la Casa Blanca de modo que la presidencia de Donald Trump pueda palpar quién se está quedando al mando del gobierno puertorriqueño.

“Quiero invitar a la gobernadora a la Casa Blanca para mostrar el trabajo en equipo y que Puerto Rico volvió a la normalidad”, dijo González Colón.

Del mismo modo, González Colón indicó que habló con Vázquez Garced sobre una nueva iniciativa para que Puerto Rico sea anexado como un estado a los Estados Unidos. Esta nueva medida la elabora junto a los senadores Rick Scott y Marco Rubio, ambos republicanos por el estado de la Florida.