Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que su reunión de octubre con el presidente Donald Trump, en el Air Force One, cambió su percepción sobre el inquilino de la Casa Blanca.

Al ser preguntada por la publicación Roll Call en torno a su día favorito en el Congreso, hasta el momento, González hizo referencia al encuentro con Trump, en camino a la isla, dos semanas después de huracán María.

“Tuve la oportunidad de estar en el Air Force One con el presidente cuando el huracán impactó a la isla, por lo que fue una experiencia completamente diferente para mí sentarme a hablar con el presidente y fue mi primera vez con él”, dijo.

La comisionada – quien no respaldó a Trump como candidato presidencial y mantuvo en 2016 que el magnate de las bienes raíces no la representaba-, indicó en la entrevista con Roll Call que “tenía una percepción completamente diferente de él y cuando me senté con él, era completamente diferente. ... Él fue muy cálido y centrado, y me preguntó: ‘¿qué recursos necesitas?’".

Con respecto al consejo que le daría a una mujer joven que quiera ingresar a la política, la comisionada González sostuvo que “lo primero es que nunca permitas que nadie te diga que no puedes correr o que tienes que esperar, porque recibí ese consejo”.

“Eso es desalentar que las mujeres tengan acceso, y creo que ese es el consejo equivocado. En lugar de pedir permiso, mejor pide disculpas cuando lo hagas, y eso es lo que hice. Creo que necesitamos más mujeres en el poder. Eso te da otra visión de lo que está pasando, esta incivilidad sobre muchos problemas. Siento mucho apoyo de mis colegas en la Cámara”, agregó.

La comisionada, quien pertenece a la conferencia republicana de la Cámara baja federal, indicó que la catástrofe causada por el huracán María en Puerto Rico le abrió puertas en el Congreso.

“En mi [caso], con el huracán, toda mi experiencia en el Congreso dio un vuelco de un día para otro ... cuando recibes llamadas del ‘speaker’, de la líder de la minoría, de los presidentes de los comités, ‘¿cómo estás? ¿cómo te va?’ Para Puerto Rico, el huracán fue y sigue siendo una mala experiencia. Pero me dio [la] oportunidad de saber cómo acércame (a mis colegas), muchos miembros estaban ... tratando de ayudar”, sostuvo González.