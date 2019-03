“Que se tire que está llanito”.

Ese fue el reto que le lanzó hoy la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien se perfila como una de las posibles contendientes de la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones generales.

“Creo que si aspira a la gobernación, Ricardo Rosselló ha hecho el trabajo y si aspira a Washington, que se tire que está llanito. Yo estoy lista para enfrentar a cualquiera que sea el candidato del Partido Popular o de otro partido político, así que mi determinación no va a depender de sus aspiraciones, ella siempre está en un viaje, así que no me afecta cuál va a ser su asunto”, señaló González.

Las expresiones de González se dieron tras su participación en la Cumbre 2019 sobre el Gas Natural Licuado, donde se discutió el desarrollo de infraestructura y el futuro de las importaciones y exportaciones de gas, entre otros temas.

González sostuvo, además, que independientemente cuál sea la decisión de Cruz, la gente de San Juan “va a estar bien contenta, porque van a salir de una alcaldesa que ha abandonado la ciudad capital, que ha abandonado las estructuras municipales”.

“Si hay alguien que va a estar feliz con esa determinación me parece que es la gente de San Juan que va a salir de ese problema. Yo -vuelvo y te digo- que haga lo quiera”, puntualizó González.

Cruz, quien ha dejado claro que no regresará a la alcaldía capitalina, anunciará mañana desde el Jardín Botánico de Caguas si aspirará a la gobernación o a la silla de la comisaría residente en Washington y si lo hará bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) o bajo alguna otra estructura que bien podría ser el Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) o a través de alianzas.

Alcaldes populares y otras voces dentro de la Pava han indicado que entienden que Cruz seguirá en las filas de la colectividad a pesar de las diferencias que sostenido con parte del liderato.

Sobre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) -integrado por figuras que estuvieron activas en las pasadas elecciones tanto de forma independiente como debajo de una insignia política-, González dijo que se trataba de “un juego de sillas”.