La comisionada residente, Jenniffer González Colón, afirmó hoy, lunes, que no le preocupa “en lo más mínimo” la posible candidatura de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, a la silla que esta ostenta en Washington.

Se espera que la ejecutiva municipal anuncie este viernes su futuro político, tal como lo adelantó a finales de 2018.

Tanto la gobernación, como la comisaría residente en Washington son opciones para la alcaldesa.

“A mi no me preocupa en los mas mínimo, ni ella ni nadie. No me extrañaría (que aspire al puesto) porque ella siempre anda en un viaje. Quizás es que va a visitar la capital federal”, sostuvo González Colón sobre la posibilidad de la candidatura en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

La comisionada rechazó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) le tenga pánico a Cruz Soto y dijo que se trata de un reconocimiento de que esta “representa la separación con Estados Unidos”.

“Yo no creo que sea pánico, porque no estamos en Halloween. Yo creo que es reconocer que ella representa a las personas que creen en el socialismo y a las personas que creen en el independentismo en Puerto Rico y en romper la relación de ciudadanía americana”, estableció.

Asimismo, la funcionaria se mostró confiada en que revalidará como comisionada residente en los próximos comicios.

“En el caso mío mi trabajo está ahí, he continuado haciéndolo, nunca antes en la historia Puerto Rico había recibido la cantidad de congresistas, jefes de agencia y funcionarios del gobierno federal y mucho menos las asignaciones billonarias que hemos recibido”, afirmó.

Cruz Soto adelantó ayer que el anunció que hará el viernes generará críticas.