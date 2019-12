Washington - El exvicepresidente Joseph Biden dio a conocer ayer su comité de campaña en Puerto Rico de cara a las primarias presidenciales demócratas de marzo, un grupo que tendrá como copresidentes al exgobernador Alejandro García Padilla; la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy; el senador Carmelo Ríos y el representante Rafael “Tatito” Hernández.

Al dar sus primeros pasos en busca de los 58 delegados con derecho al voto que tendrá Puerto Rico en la convención presidencial demócrata de julio, en Milwaukee (Wisconsin), Biden enumeró, además, algunas de las que serían sus prioridades en torno a Puerto Rico, como la recuperación tras los huracanes Irma y María, mejorar el acceso al programa Medicaid y promover legislación federal a favor de un proceso de libre determinación que involucre a los representantes de “todas las opciones de status”.

Cuando ocupó la gobernación, García Padilla, un expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), coincidió con el segundo cuatrienio de Barack Obama y Biden en la Casa Blanca, período en el que fue aprobada la ley Promesa.

Laboy, también exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), es secretaria de la Gobernación y principal ayudante de Wanda Vázquez Garced, quien como gobernadora ha indicado que se vincula con los republicanos y no ha descartado ayudar a la campaña del presidente Donald Trump.

Ríos es el portavoz del PNP en el Senado y Hernández, el líder de la minoría del PPD en la Cámara baja.

“Nos sentimos honrados de tener el apoyo y el liderazgo de estos servidores públicos, y estamos entusiasmados al anunciar los copresidentes del Comité de Liderazgo de la campaña de Biden de Puerto Rico para asegurar que los puertorriqueños tengan voz en estas elecciones presidenciales”, señaló Greg Schultz, director de la campaña presidencial de Biden.

Schultz sostuvo que, tras la devastacióncausada por los huracanes de 2017 “en las comunidades y la infraestructura de la isla, Trump no ha hecho nada por Puerto Rico, excepto burlarse de (su gente) y arrojar toallas de papel a la multitud”.

Para Schultz, “la lista de endosos es emblemática de la necesidad de la isla de tener un amigo y un aliado en la Casa Blanca, y el pueblo de Puerto Rico sabe que Joe Biden será ese presidente”.

El Comité de Liderazgo de Biden, que suman 25 personas en la isla, incluirá al senador y precandidato a comisionado residente en Washington D.C. por el PPD José Nadal Power; a la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez (PNP); a los alcaldes de San Lorenzo, José Román Abreu (PPD), y Guayanilla, Nelson Torres Yordán (PPD), así como los representantes Carlos Bianchi, Ángel Matos, José “Conny” Varela, Javier Aponte Dalmau, Luis “Narmito” Ortiz Lugo y José Aníbal Díaz Collazo, todos populares, y el novoprogresista José “Che” Pérez Cordero.

La campaña de Biden también tiene el respaldo del ex presidente del Partido Demócrata de EE.UU. en Puerto Rico el ex senador Roberto Prats, el ex embajador Gabriel Guerra Mondragón y el expresidente del grupo “Puerto Rico College Democrats Federation of America” José Julián Roldán Villanueva.

En la columna de opinión que publica hoy en El Nuevo Día, Biden centró su mensaje en la reconstrucción de la isla y en denunciar los prejuicios del presidente Trump en torno a Puerto Rico. Pero también destacó la importancia de elevar el salario mínimo federal a $15 por hora, triplicar los fondos del programa educativo Título I, combatir el cambio climático e incluir a la isla en su plan para rehacer la infraestructura de EE.UU.

“Reconstruir también significa confrontar algunas verdades difíciles sobre el legado de Washington en la isla. Debemos reconocer las deficiencias pasadas y abrazar un futuro de fortaleza para Puerto Rico, con vínculos justos y equitativos con Washington. Involucraré a los puertorriqueños, incluyendo a los representantes de todas las opciones de status, en un proceso de autodeterminación, escuchando y desarrollando legislación federal que detalle un camino justo hacia adelante”, sostuvo Biden en torno al status.

Biden marcha al frente en las encuestas a nivel nacional en EE.UU. Pero se queda atrás en el promedio de encuestas de las primeras dos contiendas, en Iowa y Nueva Hampshire.

Según el promedio de encuestas que calcula Real Clear Politics, Biden tiene 27% a nivel nacional, frente al 16% del senador Bernie Sanders, el 14% de la senadora Elizabeth Warren y el 11.4% del alcalde de South Bend (Indiana), Peter Buttigieg.

En Iowa, donde será la primera contienda, el 3 de febrero, Buttigieg era ayer el favorito, con 24%, seguido por Sanders (18.3%), Warren (17.7%) y Biden (16.3%).