El alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago, anunció ayer que se retiraría de la contienda para convertirse en el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), si el presidente de la colectividad insiste en que el proceso para elegir al candidato se celebre en junio de 2020.

La ley electoral dispone, tras una enmienda aprobada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, que la primaria a la gobernación se celebre en el verano del año de los comicios.

Santiago, al igual que el alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Alteiri, expresaron interés en que se adelante el proceso y que el propio partido seleccione a su candidato este año.

Sin embargo, el presidente del PPD, Aníbal José Torres, dijo que no favorecía la propuesta.

“Eso es así”, contestó Santiago cuando se le preguntó si se retiraría de la contienda.

¿Por qué?

—Creo que el trabajo que tenemos que hacer es uno que va a requerir tiempo. Tiene que ser una transformación profunda y en un período tan corto de cuatro meses (entre la primaria y la elección general) sería muy cuesta arriba. Estamos en enero de 2019 y la primaria sería en junio de 2020. Sería año y medio de controversia interna para, entonces, dejar un margen de apenas cuatro meses para la campaña institucional, para aglutinar fuerzas y levantar fondos.

Cuando El Nuevo Día le recordó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) prevaleció en las elecciones de 2016, tras protagonizar una primaria en junio de ese mismo año entre el eventual gobernador Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, Santiago contestó que “cada elección es distinta”.

“Hay una apatía grande en el electorado hacia el proceso de los partidos políticos y el PPD también tiene que trabajar una transformación profunda”, señaló.

“Para ser opción de triunfo, tenemos que trabajar eso con profundidad. El partido en el poder, el PNP, va a disponer de más recursos económicos que nunca en su campaña y tiene la estructura de gobierno”, destacó.

Santiago dijo que le escribiría a Torres notificándole sobre su decisión, y que también buscaría una reunión con él para que el tema sea discutido en una próxima reunión de la Junta de Gobierno del PPD.

Torres no contestó una petición de entrevista de El Nuevo Día, pero a finales de año dijo que no favorecía la propuesta de Santiago, debido a que la colectividad no estaba en una posición económica para costear el proceso interno de elección.

Los otros interesados en ser candidatos a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, Juan Zaragoza y Roberto Prats, no rechazaron la propuesta.

Delgado se mantiene

En entrevista por separado, Delgado Altieri aclaró que se mantendrá en carrera, aunque el candidato a la gobernación del PPD se escoja en 2020.

“Me mantengo en carrera. Es una decisión final y firme. Mi aspiración a la gobernación es una decisión que no tiene vuelta atrás, independientemente de cuándo se celebre la primaria”, afirmó.

Argumentó, sin embargo, que “lo razonable, lo lógico y lo correcto” es que se celebre un proceso interno en el partido para seleccionar al candidato.

“La ley electoral lo permite, el partido tiene la capacidad y la madurez para celebrar un proceso como ese y hacerlo balanceado, así que esa sería la mejor opción”, sostuvo el alcalde de Isabela.

A juicio de Delgado Altieri, la idea de seleccionar el candidato este año, si bien afecta económicamente al partido, también le da más tiempo al aspirante a recolectar fondos para su campaña.