La Cámara de Representantes dio paso ayer, lunes, a un proyecto de ley que, entre otras cosas, establece un proceso de pago de facturas "fast track" en momentos en que surgen controversias sobre contratos entre el gobierno y el sector privado.

La medida, que recibió el voto en contra de los miembros de minoría, fue modificada mediante la inclusión de 21 páginas de enmiendas presentadas en sala.

Al momento, el proyecto no cuenta con un cálculo de impacto fiscal y El Nuevo Día supo que no fue consultado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El representante Antonio Soto, quien principalmente tuvo a su cargo la confección de la medida, no contestó llamadas de El Nuevo Día.

La medida ahora pasará ante la consideración de los miembros del Senado, cuya próxima sesión fue programada para el 27 de abril.

El Proyecto de la Cámara 2468, radicado el 31 de marzo y descrito por sus autores como la propuesta de ley “complementaria” al plan económico de $787 millones de la JSF y la gobernadora Wanda Vázquez Garced, fue aprobado a toda prisa por la vía del descargue, lo que significa que no fue llevado a vistas públicas ni se sometieron memoriales.

La propuesta ley incluye un bono especial de $4,000 a ciertos trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acuartelados en instalaciones de la corporación pública y una prohibición a desahucios de arrendamientos sobre la vivienda principal hasta un mes después de que cese del estado de emergencia.

Igualmente, le da rango de ley a la extensión hasta el 15 de julio de la fecha límite para la radicación de la planilla y las extensiones a las fechas límites para la entrega de la Planilla Mensual del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). También le da rango de ley a medidas mínimas de seguridad a ser aplicadas en negocios que ofrecen servicios esenciales, en negocios que no atienden público y en servi-carros.

“Estoes lo queocurre cuando se legisla “fast track”, sin vistas públicas y sin discusión”, sostuvo el representante independiente Manuel Natal en su cuenta de Twitter. “Un proyecto que radicaron el 31 de marzo, como no lo llevan a comisión para que la comisión lo pueda evaluar, tienen que traerlo a discusión en la sesión y presentar 21 páginas de enmiendas”.

El representante independentista Denis Márquez sostuvo que fue imposible estudiar y analizar la medida en condiciones tan apresuradas, por lo que cualquier voto a favor de la medida resultó ser “una irresponsabilidad”.

“De una primera lectura, el proyecto contiene asuntos importantes y beneficiosos, pero por otro lado permite que los decretos de exenciones contributivas a empresas se mantengan vigentes sin tener que cumplir con muchas de sus obligaciones, un peligroso mecanismo de aprobación de facturas aprobadas automáticamente en contratos con el gobierno y enmiendas relacionadas a las ganancias de capital”, sostuvo Márquez en declaraciones escritas.

La medida, firmada por los representantes Carlos “Johnny” Méndez, Soto y Víctor Parés Otero, establece lo que se conoce como el Programa de Pago Expedito de Cuentas, que dispone que todos los pagos a contratistas, suplidores y proveedores se efectuarán en 60 días calendario.

De hecho, dispone que el gobierno tendrá un término de cinco días laborables para evaluar cualquier factura utilizando métodos electrónicos y las determine en ese periodo como aceptada o denegada.

“Dentro de dicho término deberán de solucionarse todas las discrepancias entre el proveedor y el Gobierno. Si dichas discrepancias no son solucionadas, la factura se entenderá como aceptada. Si el gobierno entiende que no debe o no puede pagar la misma, entonces acudirá al Tribunal para resolver cualquier controversia”, lee el proyecto.

También se legislan créditos de entre 50% y 100% a patronos que hayan dejado de operar o estén operando parcialmente y puedan demostrar reducción de ingresos.

Igualmente propone una exención sobre el pago del impuesto Business to Business (B2B) de 4% para los meses de abril a junio y establece tasas especiales de 10% y 5% por el pago adelantado de ganancias de capital y dividendos, respectivamente.

En el proyecto se incluyen fondos para reembolsar a los hospitales por compras de equipo crítico relacionado a Covid-19 y por gastos no relacionados a Covid-19 “o pérdida de ingresos”. También establece un programa de crédito contributivo reembolsable a hospitales por nómina pagada.

El representante popular Jesús Santa coincidió con Márquez en el sentido de que la medida podría incluir pasos positivos, pero la velocidad con que se aprobó no permitió un análisis concienzudo. Recordó cómo se le dio primera lectura en la sesión de ayer y cómo esa versión cambió drásticamente al ser sometido a enmiendas.

“En la segunda versión se arreglaron algunas cosas, pero fue un atropello y no tuvimos tiempo de nada”, dijo Santa a El Nuevo Día.