Al no responder a una petición de la Cámara de Representantes, el secretario interino del Departamento de la Familia, Eddie García, será citado so pena de desacato para que acuda a una vista pública la semana que viene para dar cuentas sobre la repartición de suministros de la agencia en el contexto de la emergencia de los terremotos en el suroeste.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien preside una comisión especial que investiga la respuesta del gobierno a dicha emergencia, indicó a El Nuevo Día que desde hace más de una semana le cursó cartas a García y mantuvo comunicación con personal de Familia para lograr la citación, pero no fue posible.

"Ha quedado en comunicarse y hasta este momento no se ha comunicado. Yo personalmente me comuniqué con un ayudante del Secretario que conozco y quedaron en comunicarse y no lo han hecho. Voy a citarlo so pena de desacato y voy a escoger una fecha", dijo Rodríguez Aguiló.

El también portavoz de la mayoría cameral indicó que hoy enviaría la citación a García.

Entre otras cosas, García tendría que rendir cuentas sobre el informe interno de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) que dio paso al despido de la exadministradora Surima Quiñones y que también señala a la senadora penepé Evelyn Vázquez dando instrucciones a personal de la dependencia durante entregas de suministros en el suroeste.