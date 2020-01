La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes se reunirá el 29 enero para deliberar sobre la querella ética presentada contra el representante penepé Jorge Navarro.

Esta tarde la comisión sesionó por espacio de cuatro horas para atender la querella sometida por los representantes populares José “Conny” Varela y Ramón Luis Cruz Burgos.

En la reunión del 29 de enero se determinará qué evidencia es admisible y se comenzará a deliberar, dijo el presidente Ángel Peña Ramírez. La comisión busca determinar si Navarro violó el Código de Ética de la Cámara.

Al salir de la vista pública, el abogado de Navarro, Carlos Cortés Reyes, indicó que no podía hacer mayores expresiones sobre lo acontecido, pero su cliente, Navarro, indicó en tono tranquilo que se somete al proceso y que “atesora” ser miembro del cuerpo legislativo.

Navarro no se sentó a declarar en la vista, según se supo.

El legislador, a preguntas, rehusó dar detalles sobre el supuesto proceso de rehabilitación al que se ha sometido y solo dijo que “el tiempo será mi mejor aliado”.

“Sé que voy a salir de aquí a recuperar todo lo que he perdido. El que me conoce sabe quién soy”, dijo Navarro. “El tiempo será mi mejor aliado en ver las medidas que he tomado para cambiar una percepción que no es la realidad”.

Varela explicó a los periodistas que se presentó evidencia que consiste en recortes de periódico y vídeos de internet. Dijo que el que se le requiera a Navarro una disculpa pública en el hemiciclo es una sanción razonable.

“Estuvimos cuatro horas haciendo nuestra presentación, contestando preguntas…lo que estamos es defendiendo el honor y la integridad de la Cámara de Representantes”, dijo Varela.

La querella contra Navarro fue presentada el 3 de diciembre por Varela y Cruz Burgos, quienes alegan que Navarro laceró la imagen del cuerpo legislativo basándose en el incidente ocurrido a finales de noviembre que protagonizó el representante por Guaynabo, San Juan y Aguas Buenas frente a un negocio de la Plaza del Mercado de Santurce.

El altercado fue grabado en vídeo, que se hizo viral y en él se muestra cómo Navarro termina tirado en el suelo, empujado por un empleado de un negocio.

Cruz Burgos y Varela le imputan violar el artículo 4 del Código de Ética que obliga a los representantes a mantener en todo momento una conducta decorosa.

Varela confirmó que el abogado defensor de Navarro, Carlos Cortés Reyes, cuestionó el conocimiento personal que tuvieran los querellantes de los supuestos hechos. Varela sostuvo que el Código de Ética de la Cámara no requiere que se tenga propio y personal conocimiento.

“Hicimos un recuento de todos los incidentes en los que que el compañero Navarro Suárez ha participado”, dijo Varela al aclarar que la querella es por el incidente del 27 de noviembre en la Plaza de Santurce.

Previo al inicio de la vista, Navarro insistió en que ha tomado acciones, que no detalló, para cambiar una percepción sobre su persona “que no es real”.

“Dije en noviembre cuando tuvimos la reunión con el liderato del partido (Nuevo Progresista) que iba a tomar control de muchas actuaciones que eran fuera de horas laborables, que no afectaban mi labor legislativa ni mi trabajo con los constituyentes y es lo que he hecho hasta el presente. El tiempo ha sido mi aliado”, dijo Navarro al asegurar que tiene evidencia de los cambios y modificaciones en su vida.

“Hay gente mala. Hay gente que quiere hacerte daño.. y tienes que aprender de esas situaciones. Estoy tomando control en ese aspecto de esa vida social, privada mía que comparto con todo el mundo para evitar esas percepciones, que hay que trabajarlas de frente para cambiar una percepción que no es una realidad”.