El pulseo entre los bandos de Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi se recrudeció hoy, martes, cuando varios legisladores simpatizantes de la precandidatura del excomisionado residente, quien busca convertirse en candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazaron que la confirmación de Elmer Román como secretario de Estado esté condicionada a que Jesús Rodríguez Rosa permanezca en el cargo como administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)

Ayer, el jefe de la campaña de Vázquez Garced, Jorge Dávila, atribuyó en una entrevista televisiva la tardanza en que se apruebe el nombramiento de Román en la Cámara a que los legisladores de mayoría primero quieren asegurarse que Rodríguez Rosa permanezca en el cargo. La gobernadora, a través de la secretaria del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres, está buscando que Rodríguez Rosa salga del cargo.

Torres es la presidenta de la junta de directores del CFSE y Rodríguez Rosa atribuye la insistencia de La Fortaleza en que salga de la posición a que favorece la precandidatura de Pierluisi a la gobernación.

Esta mañana, los representantes penepés José Aponte, Maricarmen Mas, Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago, Juan Oscar Morales, Yashira Lebrón y Víctor Parés desmintieron a Dávila.

“Nada mas lejos de la verdad. Ese argumento es totalmente errado. Inclusive, el nominado y este servidor tendremos una reunión el próximo jueves como parte del proceso de evaluación de su designación. La Cámara está siguiendo el trámite legislativo normal. Aquí no venimos hacer política partidista, esa aseveración es incorrecta”, comentó Morales en declaraciones escritas.

“Aparentemente el amigo Jorge Dávila desconoce el trabajo legislativo. Esto no es un equipo de volibol”, sostuvo Aponte en un comunicado de prensa.

“No entiendo la fijación del director de campaña de la gobernadora con la Cámara. Siempre la menciona, siempre alega esto u lo otro. Ahora es el asunto del designado Secretario de Estado. No se esta deteniendo nada, no hay agendas ocultas y entiendo que ha llegado el momento de detener el tratar de desviar la atención echándole la culpa a la Cámara de Representantes. Aquí hemos trabajado arduamente para el pueblo, velando siempre de los mejores intereses de nuestros ciudadanos”, señaló Mas.

El Nuevo Día supo que Román le canceló la semana pasada una reunión a Morales y que finalmente el encuentro ha sido pautado para el jueves. Públicamente, el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, y los representantes penepés Pedro Julio Santiago y María Milagros Charbonier se han expresado en contra del nombramiento,

Otros, como José "Pichy" Torres Zamora y José "Quiquito" Meléndez no han querido expresar públicamente si favorecen o no el nombramiento.