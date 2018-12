El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, criticó esta noche el mensaje que ofreció el gobernador Ricardo Rosselló Nevares al asegurar que este no mencionó en su alocución televisiva las principales controversias de su administración.

“Medias verdades son mentiras completas. Este mensaje fue otro intento del gobernador para engañar al país”, expresó Torres en declaraciones escritas.

“Lo que no dijo Rosselló en su mensaje fue lo siguiente: la negligencia en las muertes tras el paso del huracán María; todavía tenemos semáforos sin encender; la llamada reforma educativa es un fiasco; el Instituto de Ciencias Forenses en crisis y el gobernador continúa de brazos cruzados; el sistema de justicia sin credibilidad y en lucha política; el gobierno no tiene ninguna credibilidad para recibir fondos federales; tuvimos una cantidad de vagones de ayuda perdidos ante sus propios ojos y otros fueron usados para politiquear en medio de la emergencia; el Departamento de Seguridad y sus agencias al garete por la incompetencia del secretario Héctor Pesquera; luego de haber gastado millones de dólares para impulsar la estadidad, está muerta en el Congreso; las carreteras del país sin reparar pero siguen anunciando sus fondos una y otra vez de manera politiquera; utilizan los helicópteros de FURA para pasear; han vendido los terrenos del gobierno a precio de quemazón; están improvisando cambios con la tarjeta de Salud y los usuarios cada día reciben menos servicios”, añadió el líder de la Pava.

En un mensaje de unos diez minutos de duración, Rosselló Nevares enumeró lo que considera son los principales logros de su administración, entre ellos la reforma contributiva, la Ley de Reforma Educativa y los pasos para transformar la red eléctrica del país.

“En fin, hoy nuestra gente sufre la ineptitud e incapacidad de esta administración para atender los problemas del país”, sostuvo el senador Torres.

Asimismo, el exgobernador Alejandro García Padilla indicó que el mensaje del primer ejecutivo valida las decisiones que se tomaron bajo su administración.

“Que el gobierno pueda operar hoy día es, en gran medida, gracias a las medidas que hicimos. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, el gobierno no hubiese podido operar”, sostuvo García Padilla.

“A dos años del inicio del nuevo gobierno, me siento absolutamente reivindicado en todo lo que se me criticó, por que todas las medidas difíciles que tuve que tomar y que se me criticaron continúan en vigor. En ese sentido, el tiempo me ha dado la razón en todo”, añadió.