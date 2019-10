El anuncio de David Bernier de que no aspirará a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) para los próximos comicios elimina el manto de incertidumbre que reinó sobre la colectividad y coloca las miradas de los populares sobre los cinco aspirantes con los que hasta ahora cuenta la Pava.

Tras la publicación del mensaje de Bernier, las reacciones no se hicieron esperan entre los miembros de la colectividad, en especial entre los contrincantes primaristas. El respeto y la comprensión hacia la determinación del excandidato a la gobernación fue el común denominador entre los demás aspirantes.

El aspirante a la candidatura a la gobernación Juan Zaragoza reconoció que el anuncio elimina la incertidumbre entre los votantes de la Pava y los obliga a evaluar las restantes figuras que buscan aparecer en la papeleta.

“Un montón de personas que tal vez no habían demostrado mucho entusiasmo con los candidatos que estamos, porque estaban esperando por David, tienen que empezar a evaluar a los otros y creo que eso cambia el panorama”.

“Había un por ciento equis que estaban en stand by y ahora tienen que prestarle atención a alguno de los aspirantes…es un candidato fuerte menos y le da más oportunidad a los otros”, añadió el exsecretario del Departamento de Hacienda.

Dijo entender las razones por las que Bernier decidió mantenerse fuera de una contiende electoral. Sostuvo que es una persona joven que podría retomar su carrera política en un futuro. “Puedo entender que quiera hacer ese balance con su vida personal. No son solo cuatro años, si sales (electo como gobernador), son cinco años y medio quemando carreteras”, señaló el también contador público autorizado.

El también aspirante a la candidatura a la gobernación por el PPD, Roberto Prats, agradeció la decisión de Bernier de dejarle saber al pueblo popular si determinación. Dijo, ahora, “nos corresponde a los populares encaminar una primaria histórica para preparar al partido Popular Democrático hacia un cambio de gobierno en el 2020”.

“Comprendo su decisión porque he sabido poner mi familia por encima de carreras políticas”, agregó Prats.

El presidente del PPD, Aníbal José Torres, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, donde dijo respetar la decisión de Bernier. “Como presidente del PPD, respeto la misma como lo respeto a él y el valor de su amistad. Para David y su familia, mis mejores deseos siempre”, señaló.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, pero no fue posible. Cruz Soto se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde será galardonada con el “AFAR Travel Vanguard Award” por le impacto que generó la figura de la alcaldesa durante la emergencia, según se informó en un comunicado de prensa.

El pasado martes, sin embargo, Cruz Soto le hizo un llamado a Bernier a hablarle claro al país. Cruz llegó a conversar con Bernier en torno a la posibilidad de que ella aspirara a la comisaría residente en Washington en el 2020 si él decidía aspirar a la gobernación.

“Lo que dije ahora es que esto no es una convocatoria a mí, es a él también", dijo. "El votante debe saber dónde uno está parado. Dónde uno está en los issue y nadie se equivoca sobre dónde estoy parada... no hay confusión”, dijo en conferencia de prensa, donde dijo, además, que no hablaría más del asunto.