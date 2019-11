El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz cerró esta anoche la puerta a realizar vistas públicas adicionales en la Cámara alta sobre el nuevo Código Civil como han solicitado diversos sectores.

A este reclamo se unió en el fin de semana el artista Ricky Martin, quien publicó en exclusiva una columna de opinión en El Nuevo Día en la cual reclamó que se realizaran vistas públicas para el Código Civil y expresó que la propuesta legislativa viola derechos humanos.

“La pregunta mía es… Si alguien quiere participar, puede hacerlo en el portal cibernético. ¿Él ha hecho alguna recomendación específica?”, sostuvo el líder senatorial en una conferencia de prensa luego de dar a conocer los resultados de la elección especial del Partido Nuevo Progresista.

Rivera Schatz rechazó, además, que la propuesta para el Código Civil coarte libertades civiles de grupos vulnerables como han señalado expertos en Derecho y activistas de derechos humanos desde el año pasado.

“Si él tiene alguna opinión, alguna idea, es bienvenida, las escuchamos. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero quiere que le diga algo, no se está violando ningún derecho a nadie. No se está quitando ningún derecho a ningún sector de la población ni liberales ni conservadores ni los religiosos ni la comunidad LGBTT ni ninguna otra comunidad está perdiendo ningún derecho. Quien diga eso, miente”, dijo Rivera Schatz a preguntas de Primera Hora.

Agregó que “yo respeto la opinión de Ricky. Es un gran astro boricua. ¡Qué pena que no viva aquí! ¡Qué pena que no puede estar aquí! Lo quisiéramos aquí en Puerto Rico”.

El funcionario también objetó objetó los argumentos de Ricky Martin en cuanto a que la medida no ha tenido vistas públicas.

“Hablan de transparencia. El Código Civil lleva discutiéndose 10 años. Pero, alguna gente todavía tiene algo que opinar. En la sesión pasada se les dio amplia participación a todos los sectores políticos, a todos los sectores que quisieran participar para que el mundo presentara enmiendas, entonces hay unas quejas… Así que no es un secreto, el pueblo de Puerto Rico ha tenido amplia oportunidad”, puntualizó Rivera Schatz.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced evitó temprano ayer comprometerse con la aprobación del Código, cuyos cambios más recientes no han sido revelados, aunque se espera que la medida sea aprobada. “Espero que cuando tengan el proyecto aprobado, me lo hagan llegar a tiempo para analizarlo y así poder determinar”, sostuvo durante una rueda de prensa en San Juan.

Las recientes manifestaciones del cantante boricua criticando el proceso legislativo sin vistas públicas en el Senado dieron una dimensión especial a la discusión del Código Civil. Ayer, la actriz Ángela Meyer, por ejemplo, dijo sentirse avergonzada de que, “a estas alturas, Puerto Rico dé pasos hacia atrás y no hacia adelante. Ya mi vida está hecha, pero el país que me gustaría dejarles a mis sobrinas y a toda la juventud, es uno de respeto, de justicia y de equidad”.

El productor Vicente Castro criticó las enmiendas “retrógradas” al Código, y anticipó que este tipo de acción tendrá consecuencias en las elecciones generales del 2020. “Sepan que no nos vamos a quedar callados, que todo esto que están haciendo a puertas cerradas y a espaldas del pueblo va a tener sus consecuencias en el momento en que vayamos a votar”.

Los cineastas Jacobo Morales y Blanca Eró, en una expresión conjunta, también se identificaron con las inquietudes asociadas a la aprobación del estatuto y recordaron que los avances sociales se alcanzan cuando se logra una convivencia superando prejuicios.