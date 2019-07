El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, censuró y catalogó como detestable el contenido divulgado este sábado del polémico chat que encabezaba el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y sus colaboradores cercanos.

El líder senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP) acudió a Facebook y Twitter para afirmar que los mensajes en la plataforma de mensajería Telegram no representan “a mi partido ni a nuestra gente” y reiterar que los integrantes del chat “se tienen que ir”.

Ayer, Rivera Schatz aceptó las disculpas de Rosselló Nevares por las expresiones que hechas a través de Telegram, pero sostuvo que el resto de los integrantes no deben formar parte del “ambiente del gobernador”. La publicación de esta mañana no excluye al primer ejecutivo.

“Tienen que hablar todos, de todo, como lo hacían en el mismo ‘chat’ sólo que ahora no será en un ambiente ‘coloquial’, esto se mueve a un ambiente de evidentes consecuencias legales”, expresó Rivera Schatz. “Lo que ahí se expresa NO REPRESENTA A MI PARTIDO NI A NUESTRA GENTE. LO CENSURAMOS”.

Además de Rosselló Nevares, el chat lo componen los asesores en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; y el exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.

Rivera Schatz exhortó a los integrantes del chat a “verificarlo” para confirmar si es auténtico. “Tienen la obligación moral (de) aceptar o rechazar si las expresiones, escritos y mensajes que se le atribuyen a cado uno de ellos, son auténticas”, sostuvo.

Hoy, se divulgaron las 889 páginas de mensajes en los que el gobernador y su equipo íntimo utilizaban lenguaje soez, sexista y homofóbico y escribían insultos y mofas. En el chat, además, se discutían asuntos de la administración del gobierno y se hacían llamados a atacar y desacreditar a funcionarios locales y federales.