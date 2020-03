El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostendrá una reunión con los senadores Juan Dalmau Ramírez y Aníbal José Torres para discutir alternativas que se puedan implementar de cara a los próximos eventos electorales ante la amenaza del coronavirus.

El líder senatorial, quien no adelantó la fecha del encuentro, se reuniría con ambos tomando en consideración que Dalmau Ramírez es candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño y Torres es presidente del Partido Popular Democrático.

En un aparte con periodistas en el Capitolio, Rivera Schatz reconoció que la propagación del virus podría poner en peligro la participación electoral, comenzando por la primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico y la elección especial para llenar la vacante de Larry Seilhamer en el Senado, eventos a celebrarse el 29 de marzo. “La gente podría no ir (a votar)”, dijo.

"Estamos hablando del contacto físico, el lápiz que usa todo el mundo... hay escenarios donde el contagio sería posible", dijo Rivera Schatz, al mencionar otro ejemplo: el voto de las personas postradas en cama y la dificultad que representaría honrar ese derecho cuando hay un riesgo tan alto de contagio.

"Me voy a reunir a ver si hay alternativas porque no estamos hablando solamente del evento del 29, también está la primaria (general)", dijo Rivera Schatz, en referencia a ese evento electoral pautado para el 7 de junio.

"No sabemos si se va a controlar (el virus) de aquí allá para que la gente no tenga miedo a votar, pero no debemos descartar alternativas para facilitar el voto y es lo que quiero discutir con los compañeros", agregó.

Rivera Schatz mencionó alternativas como el voto adelantado "que ha funcionado por décadas".

"Mientras más personas participen, más se robustece la democracia y más claro es el mandato”, dijo.

En cuanto a las medidas preventivas que se pudieran tomar en el Senado, Rivera Schatz dijo que la Oficina de Recursos Humanos evalúa la posibilidad de implementar un sistema de trabajo remoto.

“Sería para empleados que no requieran supervisión directa. Así, no se interrumpen las labores, porque tenemos mucho taller y proyectos de ley que se están considerando”, dijo.