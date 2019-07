Arecibo - El gobernador Ricardo Rosselló sostuvo que la demanda que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió en su contra no tiene “justificación” y la calificó el recurso legal como un “pataleo” ideológico del organismo que por disposición del Congreso estadounidense controla las finanzas de Puerto Rico.

Rosselló aseguró que cuando firmó la Ley 29, cuya aprobación es lo que impugna la JSF en su demanda, el gobierno había certificado los fondos que se necesitarían, y afirmó que el ente federal, contrario a otras ocasiones, tardó mucho tiempo en intentar invalidar la iniciativa legislativa.

La Ley 29 libera a los municipios del pago de su aportación al sistema de retiro conocido como “PayGo” y al Plan de Salud del Gobierno, programa ahora conocido como Vital. Esto, en cierto modo, compensa el dinero que los ayuntamientos dejarán de recibir en transferencias del gobierno central según se establece en el plan fiscal vigente.

“Cuando pasó esta medida, nosotros fuimos sobre el proceso de certificar que los fondos estuviesen ahí y que se pudiera pagar”, dijo Rosselló en una conferencia de prensa en Arecibo. “Lo hicimos de manera responsable y se sometió esa certificación. Ahora la Junta, porque no le da la gana, quiere demandar para que no tengan que pasar ese proceso de certificación”.

Estas demandas cuestan mucho dinero al pueblo. ¿No pueden llegar a un entendimiento básico con la Junta?, cuestionó este diario en un aparte con el gobernador

—Yo entiendo que sí. Yo he hecho esa oferta. Es la Junta la que no ha querido dar ese paso. Yo sé que hemos tenido disputas en distintas áreas. Hay unas cosas de grados. En vez de cortar $10 millones aquí, recórtalos allá. Eso lo podemos trabajar. Hay otras que aparentan ser una cuestión de ideologías. Yo sé que lo de las pensiones (el recorte que propone la JSF) es ideológico. Eso me consta. El asunto de la Ley 29 aparenta serlo también.

La Junta ha mostrado reservas sobre esto desde un inicio…

—Ellos mostraron reservas, pero en otros proyectos ellos entraron rápidamente a decir que no. Yo he vetado proyectos que no eran sostenibles fiscalmente, aunque me hubiesen gustado firmarlos. Lo que pasa aquí es que hay que medir la situación fiscal y las repercusiones de estas decisiones.

La Junta argumenta que hay que guardar el dinero que se tiene ahora que no se paga la deuda pública para poder pagar por cosas más adelante en el camino. Es como el relato bíblico de las vacas flacas y las vacas gordas…

—Si ese esel argumento, yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que todo se guarde. Ahora, nosotros tenemos sobre $6,800 millones en Hacienda. Hemos estado rompiendo récords en recaudos y hemos recortado gastos. Yo no soy irresponsable. Si miras mi récord, yo tomo las acciones. Pero cuando escucho a Natalie Jaresko (la directora ejecutiva de la JSF) y a la Junta diciendo que todo se tiene que guardar, pues eso es casi tan irresponsable como decir que todo se tiene que gastar. Ambos son extremos cuando hay necesidades vigentes.

Remedio temporero

Es la primera vez que la JSF acude a la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain para anular una ley adoptada por el gobierno, así como una veintena de resoluciones conjuntas que reasignan fondos no utilizados de otras actividades.

El gobernador aseguró que las disposiciones de la Ley 29 son un remedio temporero en lo que se reorganizan los gobiernos municipales en regiones o condados. El alivio fiscal que se proveería al eximirlos de las aportaciones al Plan de Salud del Gobierno y al retiro de los servidores públicos mantendría vivas las operaciones de más de 30 ayuntamientos que ahora mismo están bajo amenaza de quedar insolventes en el próximo año.

¿Si la situación es así de grave por qué no aceptan su postura o algún punto intermedio de entendimiento? ¿No lo entienden, no le creen, desconfían?

—Por mis conversaciones con la Junta, nunca han visto a los municipios como unas entidades viables. Yo ofrecí la alternativa de los condados… pero hacer un cambio de gobierno de esa índole no se hace en un año.

¿No será que la Junta no percibe que haya intención real de reorganizar los municipios o que no hay el ambiente político?

—Yo creo que sí hay el ambiente para ese cambio. Nosotros estamos diciendo que aquí se van a cambiar los servicios. Lo queremos hacer de manera estructurada. Antes, se hablaba de regionalización porque la palabra era bonita. Lo que estoy proponiendo es un cambio de envergadura. Ahora, si voy solo en esa propuesta, se va a atorar en algún sitio. Vamos a estar dando los primeros pasos para crear esas regiones de forma que en los próximos años se puedan cristalizar”.