El gobernador Ricardo Rosselló dijo esta tarde que evaluará el contenido del Proyecto del Senado 950 que restringe el aborto, mientras recordó su postura inicial en contra de la pieza legislativa cuando se radicó el año pasado.

“Siempre he sido consistente en que no firmaré ninguna Ley que limite el derecho reconocido de la mujer a abortar. El P. del S. 950 sufrió múltiples enmiendas en el trámite legislativo. Estaré evaluando las mismas con detenimiento, pero adelanto que cualquier legislación que pretenda regular el aborto en Puerto Rico deberá cumplir con el ordenamiento jurídico federal que prohíbe que se le viole la intimidad a una mujer. En esa dirección irá nuestro análisis. De no ser así, no contará con mi apoyo", dijo el gobernador en declaraciones escritas.

La pieza legislativa fue aprobada anoche en la sesión del Senado. Una enmienda rebaja de 21 años a 18 años la edad mínima que podrá tener una joven para someterse a un aborto por voluntad propia. Menores de 18 años necesitarán consentimiento por escrito de su padre, madre o tutor.

El estado de derecho actual en Puerto Rico no establece una edad mínima para que jóvenes se realicen a abortos.

Sobre el proyecto que prohíbe las terapias de conversión, el gobernador recordó que apoya la medida.

“En el Plan para Puerto Rico me comprometí con promover legislación en contra de las terapias de conversión. Entiendo que las mismas carecen de todo fundamento científico, además de que provocan daño y sufrimiento innecesario a las personas LGBTT. El PS1000 cumple con nuestro compromiso programático, ya que prohíbe esta práctica", sostuvo el primer mandatario.

Las medidas pasan ahora a la Cámara de Representantes.