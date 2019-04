El gobernador Ricardo Rosselló Nevares compartió impresiones sobre la estadidad con la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Elizabeth Bowser, duante una visita de esta en La Fortaleza.

La Fortaleza informó que Bowser visitó al gobernador en la Mansión Ejecutiva durante la tarde.

"Le hice claro a la alcaldesa que creo en la estadidad para Puerto Rico tanto como en la estadidad para el Distrito de Columbia. La igualdad no puede ser para unos sí y para otros no. En ambos casos, el desarrollo óptimo de nuestros conciudadanos depende del trato de igualdad que reciben los estados. Me complace saber que estamos de acuerdo", sostuvo Rosselló Nevares mediante un comunicado.

Bowser impulsa en Washington DC un proyecto que promueve la estadidad, presentado por la delegada en el Congreso, Eleanor Holmes Norton. Mientras, Rosselló promueve legislación en el Congreso que viabilice el resultado de recientes consultas de estatus que, según La Fortaleza, han validado el interés de los puertorriqueños por la estadidad.

"Fue un honor conversar con la alcaldesa Bowser. Ambos tenemos ideales en común, como es la lucha por la seguridad de nuestra gente, la educación y la buena administración gubernamental, entre muchos otros. Pero fundamentalmente, nos une la lucha por la igualdad de derechos de quienes nos eligieron al cargo. Bowser aboga por la estadidad para el Distrito de Columbia con gran pasión, del mismo modo que yo lo hago porque ocurra con Puerto Rico", expresó el primer ejecutivo.