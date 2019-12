La gobernadora Wanda Vázquez Garced volvió a guardar silencio hoy sobre quién costeo el vídeo que televisó para anunciar que aspiraría a mantenerse dirigiendo el país en las próximas elecciones generales.

Sostuvo que explicará cuándo, cómo, dónde y quién costeó la grabación del vídeo, pero que lo hará en el momento que entienda apropiado.

“Mi responsabilidad de dar esa información es al pueblo de Puerto Rico. Obviamente, yo le he dicho a todos los medios que, en su momento, cuando yo informe toda esa información, voy a cumplir con la ley como todos los candidatos”, respondió a preguntas de la prensa.

Sobre la reunión que sostuvo recientemente con un grupo empresarios, unos días antes de anunciar su candidatura, según trascendió, Vázquez Garced dijo que quería dejar “meridianamente claro” que allí no se recogió ni un centavo.

“Era una reunión de amistades, de gente buena que querían saber cuál era mi proyección en términos de la candidatura y le dije lo mismo que le había dicho al pueblo de Puerto Rico: ‘cuando esté decidida, lo voy a decir y a quien primero se lo voy a decir es al pueblo de Puerto Rico’”, sostuvo.

Insistió en que su responsabilidad de dar esa información es con el pueblo.

“Lo que les puedo decir es que toda esa información será publica en su momento. Yo no tengo nada que ocultar y fue una reunión de amistades. Allí no hubo ninguna recolecta de dinero ni mucho menos, así que el inversionismo político no aplica a esa reunión”, puntualizó.

“A mí me gustaría que de la misma manera que se me pregunta como quien yo me reúno, con quien yo hablo, quién me acompaña, también se haga con todos los demás candidatos”, agregó.

La reunión se llevó a cabo en la residencia de un contratista de gobierno que está impedido de hacer donativos políticos por estar en medio de la licitación de un contrato en la Administración de Servicios Médicos (ASEM).