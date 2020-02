La gobernadora Wanda Vázquez Garced reaccionó hoy a las críticas por la publicación de un vídeo de campaña en el que aparece abrazando a muchos de los damnificados por el terremoto de inicios de año y se resalta la respuesta del gobierno ante la emergencia.

Las críticas contra la mandataria han sido por presuntamente utilizar el desastre natural y el sufrimiento de los damnificados para avanzar sus aspiraciones de permanecer en la gobernación tras los comicios del 2020.

En su reacción, la gobernadora indicó que el vídeo lo que quería era demostrar la empatía y la solidaridad de su administración con los perjudicados por el desastre natural. Contrastó esa empatía con las supuestas restricciones que en la última semana supuestamente ha impuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el uso del fondo de emergencias. Del mismo modo, criticó a las personas que, dijo, han “tergiversado” sus comunicaciones públicas sobre la emergencia.

“Ayer se publicó un vídeo de mi cuenta social de redes sociales porque reafirma nuestra indignación de dónde nosotros tenemos la prioridad. Mi lucha por la gente del sur y de Puerto Rico es la prioridad. Esa es la razón. Por qué dependemos de unas autorizaciones (de la JSF para el uso del fondo de emergencia) cuando esas personas tienen la prioridad de nuestros recursos, de nuestra atención, donde el gobierno y los jefes de agencias se han volcado para que nosotros le demos una respuesta adecuada a todos los residentes del suroeste”, dijo la mandataria durante una conferencia de prensa en Ponce de la que se marchó sin contestar preguntas.

“Hay algunos que de todo lo que digo crean tergiversaciones y le buscan interpretaciones. No me interpreten. Simple y llanamente no me interpreten. Simple y llanamente vean lo que he escrito, lo que he publicado. No hagan inferencias. Lo hago defendiendo al pueblo, a la gente que sufre porque yo sí he estado en el sur y la persona que está tomando la determinación de estas peticiones no ha venido al sur”, añadió la gobernadora.