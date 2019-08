La senadora novoprogresista Zoé Laboy recalcó hoy, viernes, que sí apoya que la comisionada residente Jenniffer González pueda ser la secretaria de Estado, pero condicionado a que la gobernadora Wanda Vázquez realice ese nombramiento.

La legisladora se refirió a la decisión unánime del Tribunal Supremo en el caso Senado de Puerto Rico vs. Pedro Pierluisi como el estado de derecho que permitió que la exsecretaria de Justicia tomara las riendas del país de acuerdo a la Ley 7 del 1952.

“Esa Ley 7 lo que establece es que cuando no hay un gobernador o gobernadora quien le toca sustituirle es un secretario o secretaria de Estado y a falta de ese una secretaria de Justicia y por eso es que mi posición es que Wanda Vázquez es la gobernadora y solamente a ella le toca decidir a quién nombra en la posición de secretario o secretaria de Estado y solamente a ella le toca decidir si se queda como gobernadora”, expresó Laboy en entrevista radial (NotiUno – 630 AM).

“El estado de derecho no lo podemos defender un día y al otro día decidir que no. Mi posición ha sido desde el principio, y se mantiene en que el estado de derecho establece que la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez. Ella tiene mi apoyo y solamente si ella decidiera ceder esa posición, pues entonces si ella cree que Jenniffer González debe ser secretaria de Estado y luego subir a gobernadora, pues entonces obviamente haciendo las vistas públicas, pues entonces yo ahí lo apoyaría”, añadió.



La senadora no estuvo presente ayer en la conferencia de prensa que realizó ayer la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Capitolio, luego que varios alcaldes de ese partido y miembros de la Palma en la Legislatura realizaran una cumbre para respaldar González.