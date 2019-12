Aunque su futuro en el servicio público es incierto, la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, confirmó que fue la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de buscar mantenerse frente a La Fortaleza en las elecciones generales del 2020, uno de los factores que precipitaron su salida del cargo, efectivo el 31 de diciembre.

“El que ella se convierta en candidata a la gobernación, entre otros factores, y lo que conlleva eso, me lleva a mí a decidir que no es desde esta silla que debo seguir sirviéndole a Puerto Rico”, señaló Laboy a su salida de una reunión con Vázquez Garced en la que le entregó la carta de renuncia.

A su salida del encuentro, Laboy no reveló si aspirará a algún cargo público en las próximas elecciones generales, aunque tampoco cerró esa puerta. Dijo que continúa en un análisis ponderado sobre su futuro en el servicio público.

Laboy aseguró que, aunque su estadía en La Fortaleza fue corta, no se va decepcionada ni se arrepiente de haber aceptado la oferta y haber dejado el escaño en el Senado.

“Han sido situaciones bien buenas, algunas, y otras no tan buenas, pero yo no me arrepiento. La conclusión es que no me arrepiento”, subrayó al adelantar que durante las próximas semanas trabajará en el informe de transición.

“Me voy convencida que mientras estuve aquí, creo que son 115 días, le serví al pueblo de Puerto Rico poniéndolo primero como siempre he hecho y a donde vaya... Voy a seguir haciendo lo mismo, voy a continuar poniendo a Puerto Rico primero”, señaló la exsenadora.

Pero, ¿se mantendrá en el servicio público?, se le preguntó.

"Esa es una de las opciones, pero no he tomado la determinación".

La gobernadora, por su parte, reconoció -en declaraciones escritas- el trabajo de Laboy y el valor de haber aceptado la encomienda el pasado mes de agosto. “Recibí la carta (de renuncia) de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, a quien agradecemos la labor realizada y por aceptar el reto en tiempos difíciles”, expresó Vázquez Garced.

Previo a que se oficializara la renuncia y al ser abordada con el rumor por los medios de comunicación, Vázquez Garced dijo desconocer de la renuncia, aunque anticipó que Laboy tendría éxito dondequiera que estuviera. “Ha sido una excelente secretaria de la Gobernación, así que, si esa fue la determinación de ella, dondequiera que esté va a estar bien”, sostuvo mientras abandonaba a toda prisa la calle Fortaleza, donde acababa de firmar dos proyectos de ley que buscan lograr la permanencia de la industria gallística en la isla.

Laboy compartió la breve carta a través de su cuenta de Twitter. Allí, además de las razones por las cuales abandona el cargo, le agradece a Vázquez Garced la oportunidad y le desea éxito en sus gestiones futuras. Agradezco la oportunidad que me diera en estos meses de trabajar por mi pueblo. Deseo que Papa Dios le dirija en su encomienda como gobernadora”, lee la misiva.

El lunes, tras la gobernadora oficializar sus aspiraciones políticas, Laboy dijo que consideraba “muchas alternativas que gracias a Dios tengo”. Entre las opciones que auscultaba, precisó, estaba aspirar a un cargo electivo, ya sea para el Senado o para la alcaldía de San Juan. Hoy, tal y como hizo el lunes, no precisó cuál será su futuro político.

“Esta decisión de dejar de ser secretaria de la gobernación el 31 de diciembre nada tiene que ver con aspiraciones políticas, si las tuviera, a algún puesto”, señaló a preguntas de si estaría retando a Miguel Romero por la alcaldía de San Juan.

La exsenadora rechazó, además, que haya recibido alguna oferta de trabajo del equipo del excomisionado residente del PNP, Pedro Pierluisi, quien se enfrentará a la gobernadora en el proceso primarista y a quien se dice apoya como candidato a la gobernación.

Tras la gobernadora oficializar sus aspiraciones, ya se evidenciaba las fisuras que existían entre Vázquez Garced y Laboy. La exsenadora sostuvo que se enteró de la candidatura de Vázquez Garced, la cual anunció a través de un mensaje televisado grabado, a través de los medios de comunicación.