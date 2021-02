El nominado secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, alegó esta mañana desconocer el salario de dos exsecretarios de Hacienda que están trabajando en el área administrativa del Departamento de Seguridad Pública (DSP): Teresita Fuentes y Juan Carlos Puig.

El Nuevo Día ha intentado sin éxito conocer el salario de Puig desde principios de febrero, cuando Torres sostuvo por primera vez a este diario que desconocía el dato. Para el 3 de febrero Torres tampoco conocía su propio salario, pero luego reveló que serían $126,000 anuales, una cifra muy por debajo del salario de pasados secretarios.

En una entrevista publicada el 10 de febrero por este diario, Torres reveló que Fuentes y la abogada Evelyn Benvenutti, que el pasado cuatrienio asesoró la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, también trabajarían con él. Sin embargo, se conoce el salario de las dos funcionarias.

PUBLICIDAD

“Esos contratos están en el proceso. Sinceramente te puedo conseguir la información más adelante. No te puedo decir ahora mismo porque es parte del proceso”, dijo.

En un aparte con la prensa esta mañana en el Capitolio, Torres indicó que tanto él como el comisionado de la Policía, Antonio López, habían entregado todos los documentos requeridos por la Comisión de Nombramientos del Senado, por lo que están esperando por ser citados para sus vistas de confirmación.

Torres defendió la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, incluso con la participación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), esto a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi favorece la salida del NIE de la dependencia.

“La sombrilla tiene un propósito y tiene una razón de ser y funciona en el sistema federal, a nivel municipal y a nivel estatal”, dijo Torres.

Cuando se le preguntó si le propondría a Pierluisi dejar al NIE dentro de la sombrilla del DSP, Torres contestó que es “una opción”.

“Lo que le pedí es que me permitiera evaluarlo y hacerle unas recomendaciones en el futuro”, dijo Torres al señalar que próximamente estará haciendo la recomendación al gobernador.

Sin embargo, Torres dijo que “no necesariamente” la recomendación sería retener al NIE, contradiciéndose con le expresión inicial.

¿Funciona el NIE dentro de la sombrilla?, se le preguntó.

“Ha trabajado y ha hecho sus funciones. Como Secretario, tengo que reenfocar unos trabajos de ellos”, respondió.

Torres indicó, de otra parte, que favorece que Nino Correa se mantenga a mando del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Por lo pronto, su nombramiento es como interino ya que no cumple con el requisito de la preparación académica para ocupar el cargo en propiedad. Ya se ha presentado una medida legislativa que le permitiría a Correa ocupar el cargo sin problema alguno.

PUBLICIDAD

“Es parte de mi equipo, lo quiero allí y mientras esté ahí yo cuento con él y él cuenta conmigo”, dijo.

Sobre posibles enmiendas a la Ley 20-2017, que creó el DSP, Torres reconoció que se trabajan con la Legislatura posibles enmiendas. “Hay necesidades en el departamento que se están trabajando. Vendrán más cambios y te lo puedo garantizar”, dijo.

En entrevista por separado, cuando se le preguntó hoy al mediodía Pierluisi si reformularía el DSP, en vez de eliminarlo, el gobernador contestó que quiere que la entidad “cumpla su misión”.

“Que el departamento establezca la política pública en cuanto a seguridad pública, que el departamento propicie la comunicación entre todos los entes de seguridad pública y que ese departamento establezca protocolos y guías a seguir y tenga un rol principal en la coordinación con las agencias federales… por eso pienso que hace falta”, dijo.

“Hay dos cuerpos legislativos aquí. Hay que ver qué sucede. Ambos presidentes Cámara y Senado me pidieron que no se sometiera una medida que busca que el NIE regrese bajo la sombrilla del Departamento de Justicia y entiendo que eso sería positivo para que mantenga su independencia de criterio y siga siendo el brazo investigativo de la División de Integridad Pública de Justicia. Me pidieron que no la sometiera porque están evaluando todo el asunto. Pienso que hay razón para tener un DSP, lo hemos tenido en el pasado y lo tenemos nuevamente y tenemos a un excelente funcionario designado para dirigirlo y claro, hay quejas en cuanto al desempeño del departamento hasta ahora y en cuanto a que hay demasiada burocracia. y en vez de agilizar procesos de compras y contrataciones en los diferentes negociados, los ha dilatado, pues hay que trabajar con eso”, dijo Pierluisi.