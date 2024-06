Ángel Cintrón: “Jenniffer González va a ser electa esta noche candidata a la gobernación por el PNP”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Obviamente, no viajamos en un avión a ciegas, así que no necesitamos esperar los resultados de la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) para saber lo que ya sucedió. Les puedo decir con mucha serenidad que Jenniffer González va a ser electa esta noche candidata a la gobernación por el PNP ”, afirmó Ángel Cintrón , director político de la campaña de González.

“El margen de victoria se va a ampliar una vez vayan entrando más votos” , dijo, por su parte, el director de campaña de la comisionada, Francisco Domenech , quien cuestionó que no se emitieran inicialmente los votos adelantados, donde el equipo del gobernador ha reclamado una amplia ventaja sobre González.

“Hoy, el pueblo validó los números en las urnas, ya no son estadísticas, ya no son proyecciones, ya no son encuestas ni estudios. Ahora, son votos en las urnas, y ese triunfo es nuestro y lo vamos a defender”, puntualizó Cintrón.