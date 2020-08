El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, defendió esta mañana su determinación de no solicitar el sábado que se detuviera el proceso primarista, a pesar de que múltiples figuras relacionadas al proceso concurrieron que ya para ese momento se sabía que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no podría cumplir con su encomienda.

Por un lado, Torres insistió ante la prensa hoy en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, que el PPD tenía los materiales suficientes para cumplir con su proceso primarista del domingo, pero la colectividad no tenía control del proceso de acarreo de materiales, que fue el eslabón que falló.

“Se continuaba con el proceso porque tenía todos los materiales de colegio”, argumentó Torres, a pesar de que el partido todavía no tiene todas las papeletas de añadido a mano que solicitó.

“En todos los precintos podía iniciar la votación sin ningún problema”, dijo durante la conferencia de prensa para reaccionar sobre la determinación del Tribunal Supremo de paralizar el conteo de votos que el partido iba a realizar hoy.

Hoy, tres días después de la fecha original de la primaria, el PPD, sin embargo, no ha recibido de la imprenta Printech un total de 591,000 papeletas. No obstante, Torres insistió en que estas papeletas no eran esenciales el domingo ya que eran de resguardo o para cumplir con los votos añadidos a mano.

Se espera que hoy, miércoles, a las 4:00 p.m. el PPD reciba las papeletas que se les deben.

“¿A qué podía ir al tribunal? ¿A decirles que no me habían entregado las papeletas? El presidente (de la CEE) había dicho el viernes que todo estaba listo”, sostuvo Torres.

Cuando se le insistió sobre por qué no se ordenó el sábado la suspensión del evento del domingo, Torres respondió que muchos de sus críticos simplemente no conocen los procesos internos en la CEE.

“Repartir culpas es fácil como mirar los procesos desde afuera”, dijo Torres. “De afuera es bien fácil”.

✉ Email El expresidente del PPD, Héctor Luis Acevedo.

El exsenador Antonio Fas Alzamora.

La exgobernadora Sila María Calderón.

El alcalde de Comerío, Josean Santiago.

El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández.

El acald de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri

La senadora y aspirando a la alcaldía de San Juan por el PPD, Rossana López.

La exgobernadora Sila María Calderón.

El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el alcalde de Comerío, Josean Santiago.

El senador Eduardo Bhatia. (Ramón "Tonito" Zayas)

El exgobernador Alejandro García Padilla. (GFR Media)

El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, en la reunión.

De espalda la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y al fondo el senador Eduardo Bhatia en la reunión. Facebook

Torres, de otra parte, rechazó que se haya aliado al presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz. Ambos tomaron la determinación de paralizar el proceso primarista.

“No me alié con el presidente del PNP. El presidente del PNP y el presidente del PPD representan las dos instituciones que están corriendo el proceso primarista”, afirmó Torres

. “¿Qué tenía que hacer el domingo? Esperar que el presidente del PNP y el presidente de la CEE se reunieran y yo esperando en las gradas. Entonces, sí le hubiese hecho un flaco servicio al PPD”, puntualizó.