El aspirante a la candidatura por la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, condenó que hoy, martes, no se hayan comenzado a contabilizar los sufragios que emitieron miles de electores de dicha colectividad en las primarias del domingo previo a la paralización del evento.

Expresó que la colectividad no tiene que esperar por una determinación de los tribunales para iniciar la contabilización de los votos, ya que media una decisión de la Junta de Gobierno del PPD. Sostuvo que es la única forma que se puede detener la desinformación que ha trascendido tras la divulgación de resultados no certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que pareciera favorecer a unos aspirantes sobre otros.

“La gente está tomando decisiones con números falsos que se han impreso, por números que no se han certificado, esto se tiene que acabar ya”, dijo en conferencia de prensa frente a la sede de la CEE en Hato Rey.

A pesar de que hay una decisión de la Junta de Gobierno del PPD, Bhatia explicó que ese conteo tiene que estar autorizado por la Junta de Primarias de la CEE, por lo que ayer, lunes, se le dio la instrucción al comisionado electoral de la Pava, Lind Orlando Merle, para que así lo informara. Dijo que están esperando una respuesta de Merle.

“Hay un grupo de electores grande en Puerto Rico a quienes obviamente las noticias les están afectando y esas noticias están haciendo que alguna gente decida no ir a votar o ir a votar”, sostuvo al “garantizar” que los datos publicados con números no avalados por la CEE y que lo ubican en desventaja son selectivos y no representan la realidad.

Ante tal escenario, exigió que no mas tarde de mañana, miércoles, se cuenten y hagan públicos los resultados del pasado domingo. “No hay que hacer escrutinio, lo que hay que hacer es imprimir las boletas de cada computadora, imprimir lo que pasó con los encamados, imprimir lo que pasó con el voto adelantado. Este proceso no debe tomar más de tres o cuatro horas en los 38 precintos de Puerto Rico que ya se votó y que se publiquen. Eso fue lo que acordó la Junta de Gobierno del Partido Popular”, expuso.

Insistió en que la publicación de inferencias sobre candidatos que están adelante en la contienda les roba la democracia a los puertorriqueños. “Faltan 72 precintos de 110 por votar y ante esa realidad…exijo a que se vaya a contar los votos mañana y revelar los resultados de cada uno de los colegios”, expresó.

Reclamó, además, que alguna estructura independiente, que bien podría ser el Colegio de Abogados o algún sindicato, certifique -el día que se retome la primaria- que la CEE está lista para así hacerlo. “Yo quiero ganar esta primaria, pero quiero ganarla de forma limpia y que todo el mundo vote, que nadie se desanime”, dijo.